۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

مدیرکل انتقال خون بوشهر خبر داد؛

کشف گروه خونی نادر در استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل انتقال خون استان بوشهر از کشف گروه خونی نادر در استان بوشهر خبر داد.

کرامت ناموری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف گروه خونی نادر در استان بوشهر، اظهار داشت: در اصل سیستم خونی نادر وجود دارد و این گروه خونی یکی از سیستم‌های خونی بسیار نادر است.

وی افزود: این سیتم خونی نادر kell null (کل نول) نام دارد و سرولوژی اختصاصی و کشف این گروه خونی توسط هنگامه عبدلی کارشناس انتقال خون استان بوشهر انجام شده است.

ناموری با بیان اینکه تا کنون تنها ۵ نفر در ایران این گروه خونی را دارا هستند، تصریح کرد: فرد دارای این گروه خونی نادر در بیمارستان بستری بودند و با توجه به نیاز به خون، خون‌های تزریق شده با بدن فرد بیمار ناسازگار بود که بعد از آزمایش سیستم خونی فرد نادر تشخیص داده شد.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر بیان کرد: در بانک خون ایران که شامل خون‌های خاص و نادر است نمونه این سیستم خونی پیدا شده و برای بیمار ارسال شد.

