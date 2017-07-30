زنگ آغاز ششمین جشنواره فیلم شهر زده شد/ معرفی برندگان چند بخش

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم سیدعلی احمدی دبیر ششمین جشنواره فیلم شهر گفت: جشنواره باید خودش کارکرد خود را نشان دهد و من فقط آمدم که خوشامد عرض کنم و بگویم که در این پنج روز برگزاری جشنواره ما را تنها نگذارید.

در ادامه گروه «کویر» با خوانندگی محمد معتمدی به اجرای قطعاتی پرداختند.

پس از پایان اجرای موسیقی، جوایز بخش اصلی مسابقه محله اعلام شد که در این بخش اکبر دره بالایی برای فیلم «آرزوهای کودکی»، حامد مرادی نیا برای فیلم «ماموریت غیرممکن» و داوود جلیلی برای فیلم «موضوع انشا» رتبه سوم را کسب کردند.

رتبه دوم این بخش به محمد محمدآبادی برای «مانکن» و شهاب احمدلو برای «بدون عنوان» رسید. رتبه اول را علی عرفان فرهادی برای «من تو ما» کسب کرد. جایزه ویژه هیات داوران نیز به صادق اکبری برای «سرای امید» رسید.

در ادامه جوایز ویژه تهران اهدا شد. رتبه سوم این بخش را ایمان بیات فر برای «اجاره نشین ها ۲۶ سال بعد» دریافت کرد. رتبه دوم به اکرم نعمتی برای فیلم «پارک» تعلق گرفت. رتبه اول به آرمین تیموری برای «این باریکه راه» رسید. جایزه ویژه شهر امن به بابک مجیدی به خاطر فیلم «کلاغ پر» اهدا شد.

در بخش دیگر از این مراسم از فاطمه معتمدآریا به پاس زحمات او در سینما تجلیل شد. معتمدآریا در سخنانی گفت: من این مراسم را به خودم نمی گیرم به این می گیرم که جایگاه سینما چقدر ارزشمند است. هرچقدر اتفاق پرمهر در این شهر بیفتد میزان خشونت از این جهان مدرن کمتر می شود. امیدوارم ما به عنوان سینماگر بتوانیم ناسامانی شهرمان را سامان بدهیم و در به آرامش رسیدن شهروندانمان سهمی داشته باشیم.

امیدوارم ما به عنوان سینماگر بتوانیم ناسامانی شهرمان را سامان بدهیم و در به آرامش رسیدن شهروندانمان سهمی داشته باشیم سپس همایون اسعدیان کارگردان سینما نیز در سخنانی بیان کرد: برای من که راه پر فراز و نشیبی را طی کرده ام بزرگترین اتفاق و لذت این است که در این راه به دنبال تعدادی از مفاخر کشور حرکت کرده ام و کنار تعدادی از عزیزانی بوده ام که به آنها افتخار می کنم. از همین رو افتخار می کنم که در کنار معتمدآریا بودم.

در بخش دیگر از این افتتاحیه مراسم نکوداشت زنده یادحبیب الله کاسه ساز تهیه کننده سینما برگزار و از پوستر او رونمایی شد. سپس محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران ضمن بیان خدمات این سازمان در حوزه هنر بیان کرد: امثال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که نشان از اهمیت موضوع شهر دارد.

در ادامه جوایز بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران به برگزیدگان تقدیم شد.

برگزیدگان این بخش بدین شرح اعلام شد:

تندیس و دیپلم افتحار به محمد روح الامین برای لوگو تایپ «ایستاده در غبار»، «من» و «نهنگ عنبر» تعلق گرفت.

در بخش پوستر فیلم های داستانی کوتاه و نیمه بلند تندیس و دیپلم افتخار به علی باقری برای «روتوش»، «رویاهای دم صبح» و «یک گزارش» رسید.

در بخش پوستر فیلم های سینمایی با تقدیر از علی باقری، تندیس و دیپلم افتخار را محمدحسین هوشمندی برای طراحی پوستر فیلم «من» دریافت کرد.

در بخش بهترین عنوان بندی تندیس و دیپلم افتخار به امیر مهران برای عنوان بندی «ماحی» اهدا شد.

در بخش بهترین آنونس و تیزر تندیس و دیپلم افتخار به امیر شیبان خاقانی برای تیزر «رگ خواب» و محسن امیر یوسفی برای تیزر «خواب تلخ» تعلق گرفت.

در بخش بهترین عکس فیلم تندیس و دیپلم افتخار به سمیه جعفری برای «خاطرات اسب سیاه» اهدا شد.