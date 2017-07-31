«حیوان» به بخش مسابقه جشنواره سارایو راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حیوان» در ادامه حضورهای بین‌المللی خود به عنوان تنها نماینده ایران به بخش مسابقه فیلم کوتاه بیست و سومین جشنوراه فیلم سارایو راه یافت.

در این دوره از جشنواره فیلم سارایو که به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم اروپا و جهان به شمار می‌رود ۳۲ فیلم کوتاه را به رقابت خواهند پرداخت.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: مدرسه ملی سینما، مجری طرح: علی ایمانی راد (براق هنر خیال)، بازیگر: داود نور پور، مدیرتصویربرداری: علی آبپاک، صدابردار: حسن سلمانی، تدوین: علی مسلمی، مدیر تولید: رسول ایران زاد، صداگذاری: محمد مهدی جواهری، جلوه های ویژه، روزبه شمشیری، اصلاح رنگ: امیرحسین خوشبین، موسیقی: مهدی نادری، عکاس: صابر قاضی، دستیار یک کارگردان: امیر طمینان، دستیار دو کارگردان: سمیرا حضرتی، دستیار یک تصویر بردار: حامد راد، دستیار دوم تصویربردار: مرتضی محمدپور، دستیار سوم تصویربردار: امیر حیدرزاده، مدیر صحنه: مهرداد گلکار، مدیر تدارکات: فرهاد دهوری، ساخت ماسک: مهسا و میترا فرشید، ساخت لباس: حسن ارک، میکس نهایی: میدیا کیاست.