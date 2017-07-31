  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

«حیوان» به بخش مسابقه جشنواره سارایو راه یافت

«حیوان» به بخش مسابقه جشنواره سارایو راه یافت

فیلم کوتاه «حیوان» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک به بخش مسابقه جشنواره سارایو راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «حیوان» در ادامه حضورهای بین‌المللی خود به عنوان تنها نماینده ایران به بخش مسابقه فیلم کوتاه بیست و سومین جشنوراه فیلم سارایو راه یافت.

در این دوره از جشنواره فیلم سارایو که به عنوان یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم اروپا و جهان به شمار می‌رود ۳۲ فیلم کوتاه را به رقابت خواهند پرداخت.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه کننده: مدرسه ملی سینما، مجری طرح: علی ایمانی راد (براق هنر خیال)، بازیگر: داود نور پور، مدیرتصویربرداری: علی آبپاک، صدابردار: حسن سلمانی، تدوین: علی مسلمی، مدیر تولید: رسول ایران زاد، صداگذاری: محمد مهدی جواهری، جلوه های ویژه، روزبه شمشیری، اصلاح رنگ: امیرحسین خوشبین، موسیقی: مهدی نادری، عکاس: صابر قاضی، دستیار یک کارگردان: امیر طمینان، دستیار دو کارگردان: سمیرا حضرتی، دستیار یک تصویر بردار: حامد راد، دستیار دوم تصویربردار: مرتضی محمدپور، دستیار سوم تصویربردار: امیر حیدرزاده، مدیر صحنه: مهرداد گلکار، مدیر تدارکات: فرهاد دهوری، ساخت ماسک: مهسا و میترا فرشید، ساخت لباس: حسن ارک، میکس نهایی: میدیا کیاست.

کد مطلب 4045977
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها