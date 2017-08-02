قصه عیاران را در «سرزمین من» بخوانید

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره، گزارش‌ها و مقالاتی تازه درباره رود ارس و دیدنی‌های اطرافش، ‌قدرت گرفتن داریوش هخامنشی، زنبورخوارهای ایران، ابزار روشنایی در تاریخ ایران، تنها کاتب ایرانی جنگ‌های صلیبی، مراسم گوسفندشویی در روستایی در اطراف اراک، خیابان سی‌تیر، مرور قصه حسین کرد شبستری و عیاران در دوره صفوی و مطالب دیگری درباره تاریخ و طبیعت ایران، همراه با پیشنهادهای جذاب و کاربردی سفر برای مردادماه منتشر شده است.

این مرز پرگُهر

در بخش «طبیعت و تاریخ» این شماره «سرزمین‌من»، گزارشی اختصاصی از سفر نویسنده و عکاسان مجله در حاشیه رود ارس در شمال‌غرب ایران منتشر شده است. این رود، مرز ایران با همسایه‌های شمال‌غرب ایران است و در کنار آن دیدنی‌های تاریخی و طبیعی زیبایی را خواهید دید.

داریوش: از طغیان تا تخت سلطنت

در این شماره، قسمت نهم از روایت تاریخی «بازی تاج و تخت ایرانی» را خواهید خواند که مجموعه داستان‌های جذابی است درباره کسب قدرت در تاریخ ایران. این قسمت که «کودتا علیه شاهنشاهی» نام دارد، در ادامه قسمت‌های قبل است و قصه قدرت گرفتن داریوش هخامنشی را روایت می‌کند.

شکارچی رنگین‌کمان

در بخش «حیات‌وحش» این شماره، گزارشی با عنوان «شکارچی رنگین‌کمان»، زندگی زنبورخوارها، مسافران رنگارنگ و زیبایی آفریقایی در ایران را بررسی می‌کند.

خانه روشنان

«سرزمین‌من» در بخش «نگارخانه» این شماره، گزارشی با عنوان «خانه روشنان» منتشر کرده که با تصاویری زیبا و نادیده، ابزارهای روشنایی از دوره باستان تا دوره قاجار را مرور کرده است.

کاتب جنگ‌های صلیبی

در بخش «تاریخ» این شماره، گزارش جالبی درباره کاتب اصفهانی منتشر شده؛ کسی که دوست صلاح‌الدین ایوبی و تنها کاتب حاضر در جنگ‌های صلیبی بوده و روایت دقیقی از جنگ‌هایی که در آن حضور داشته روایت کرده است. در مطلب «کاتب‌ جنگ‌های صلیبی» زندگی و آثار عمادالدین کاتب اصفهانی را خواهید خواند.

این خیابان خوردن دارد

در بخش «گردشگری» این شماره، مطلب «این خیابان خوردن دارد» درباره خیابان سی‌تیر است؛ خیابانی پر از کافه‌ و غذافروشی‌های خیابانی که به تازگی به عنوان راسته خوراکی‌ها، محلی برای شکم‌گردی شده است. در این مطلب، خیابان‌های مشهور عرضه غذاهای خیابانی با خیابان سی‌تیر مقایسه شده است.

قصه عیاران

در بخش «رسم کهن» این شماره از «سرزمین‌من»، گزارش جالبی درباره کتاب قدیمی «حسین کرد شبستری» با نام «قصه عیاران» منتشر شده است که در آن با توجه به داستان های موجود در این کتاب، رسوم عیاری و پهلوانی در دوره صفوی شرح داده شده است.

آداب میش‌شویی

«سرزمین‌من» در بخش «مردم ایران» این شماره، مطلب «آداب میش‌شویی» همراه با عکس‌های تماشایی، به مراسمی در یکی از روستاهای اطراف اراک، نگاهی انداخته شده که طی آن گوسفندان در رودخانه شسته شده و آماده پشم‌چینی می‌شوند.

دانستنی‌های ایران

«سرزمین‌من» در بخش «دانستنی‌های ایران» این شماره، مطالبی کوتاه و خواندنی از ایران‌شناسی به خوانندگان ارائه داده است. در بخش‌ «تقویم تاریخ» این مجموعه به روز جنگل‌ها، بازگشت اسرای ایرانی، نبرد چالدران، مقاومت آریوبرزن و قیام رئیسعلی دلواری در ماه مرداد پرداخته شده است.

در بخش «عجایب ایران‌زمین» دو مطلب درباره نقش‌برجسته‌ای نویافته از دوره ساسانی در افغانستان و چرایی آتش‌زدن تخت‌جمشید توسط اسکندر پرداخته شده است. در بخش «تهران‌شناسی» دو مطلب منتشر شده است؛ یکی درباره ورود نخستین گرامافون در تهران و یکی هم ساختمان باشگاه افسران (ساختمان شماره ۷ وزارت‌خارجه فعلی) که اتاق فکر کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ بوده است.

در بخش «میراث زمین» هم جزیره سرخ‌رنگ هرمز و برهنه آبشش‌های خلیج‌فارس بررسی شده‌اند. در بخش «ایران و جهان» هم نماد شیردال در تمدن‌های باستانی ایران تا روم مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش «دیروز، امروز» به گذر زمان در بارگاه امام رضا(ع) و مسجد گوهرشاد در استان خراسان رضوی پرداخته شده و در بخش «چهره‌ ماندگار» هم سراغ «محمدقزوینی» کتاب‌شناس و پژوهشگر نسخه‌های کهن فارسی رفته است.

راهنمای سفرهای مرداد ماهی

در بخش «راهنمای سفر» این شماره سه مطلب در بخش «طبیعت» منتشر شده است؛ «ییلاق عقاب‌آشیان» راهنمایی است برای سفر به آلاشت در منطقه سوادکوه استان مازندران، «یک سد با تمدن» راهنمای سفر به سد اکباتان همدان و «رکاب‌زنان دشت زرد» راهنمای دوچرخه‌سواری در منطقه لار و کوه گل‌زرد. در بخش «روستاگردی» هم دو مطلب، «قله‌ها و چشمه‌ها» و «همسایه با چشمه رنگین‌کمان» مسافران را به‌ترتیب برای سفر به روستای زُشک در اطراف مشهد و روستای مالخواست از توابع ساری راهنمایی می‌کند.

همچنین در این شماره، در بخش «تاریخ‌گردی» دو مطلب منتشر شده است؛ «یادگارهای ساسانی» راهنمای سفر به شهر سلماس آذربایجان غربی و «کاخ سردار مشروطه» که مسافران را برای گشت و گذار در موزه مشروطه جونقان استان چهارمحال و بختیاری راهنمایی می‌کند. «به زلالی آینه» هم عنوان راهنمایی است در بخش «آخرهفته» که مسافران را راهی گشت و گذار در آبشار آینه‌رود دماوند می‌کند. در بخش «تفریح» مطلب «در باغ یار مهربان» راهنمایی است برای بازدید از باغ تازه‌تاسیس کتاب در اراضی عباس آباد تهران. در بخش «شکم‌گردی» «بفرمایید گشنیزکباب» هم راهنمایی است برای تهیه کباب گشنیز ماکو

تاکنون ۹۳ شماره از ماهنامه ایران‌شناسی و ایران‌گردی «سرزمین‌من» منتشر شده است. این نشریه در ۱۳۲ صفحه، به سردبیری رضا مختاری و با قیمت هفت هزار تومان به صورت تمام رنگی و گلاسه منتشر می‌شود.