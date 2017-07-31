دانش آموزان بسیجی پرچم دار فرهنگ انقلابی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس آئین افتتاح دوره تربیتی تشکیلاتی یاوران ولایت با حضور سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه فجر فارس در جمع فرماندهان واحدها و دانش‌آموزان عضو بسیج دانش‌آموزی از سراسر استان فارس در شیراز برگزار شد.

سردار غیاثی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه برگزاری این دوره تربیتی آغاز یک حرکت تاثیرگذار فرهنگی در سطح مدارس است، گفت: دانش‌آموزان فرمانده واحد در این دوره آموزشی با سیاست‌ها و راهبردهای بسیج دانش‌آموزی آشنا شده و با مهارت‌افزایی در حوزه تشکیلاتی آمادگی خود را برای حضور در عرصه مدیریت واحد و شرکت در فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی ارتقاء می‌دهند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان هدف اصلی جنگ نرم فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی هستند، گفت: ترویج روحیه بسیجی در جامعه به ویژه در اذهان نسل نوجوان و جوان علاوه بر اینکه بهترین راهکار مقابله با جنگ نرم فرهنگی است بلکه نسل جوان کشور را از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مصون می‌دارد.

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر لزوم هوشیاری معلمان و مسئولان آموزش و پرورش کشور نسبت به طرح‌های آموزشی خاطرنشان کرد: سند ۲۰۳۰ یکی از مهم‌ترین راهبردهای استکبار جهانی برای نفوذ و تاثیرگذاری بر اذهان نسل آینده کشورها به ویژه دانش‌آموزان است و با سبکِ زندگی ایرانی - اسلامی مغایرت کامل دارد.

وی با بیان اینکه مدارس تاثیرگذارترین نهادهای اجتماعی پس از خانواده بر شخصیت انسان هستند، گفت: تشکیلات بسیج دانش‌آموزی در مدارس توسط دانش‌آموزان نمونه و برتر بسیجی اداره می‌شود و رسالت مهم فرماندهان واحد بسیج د انش‌آموزی در مدارس ترویج روحیه بسیجی و انقلابی در جامعه دانش‌آموزان کشور است.

سردار غیاثی با تاکید بر اینکه بسیج دانش‌آموزی باید قلب تپنده برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در سطح مدارس باشد، گفت: دانش‌آموزان بسیجی پرچم‌داران فرهنگ انقلابی در آموزش و پرورش هستند و رمز موفقیت آنان در تحقق این رسالت مهم ولایتمداری، اخلاص در عمل و اخلاق حسنه در ارتباط با سایر دانش‌آموزان است.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع پرورش شخصیت در کنار فعالیت‌های آموزشی در مدارس کشور، گفت: موضوع پرورش شخصیت نوجوانان در مدارس یک پیش نیاز مهم برای تحقق جامعه اسلامی و تربیت یک نسل تاثیرگذار انقلابی برای در دست گرفتن پُست‌های مدیریتی آینده کشور است.

فرمانده سپاه فجر با تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل مسئولان آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش‌آموزی، گفت: آموزش علوم روز توام با پرورش شخصیت انقلابی نسل نوجوان و جوان کشور حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و نهضت جهانی انتظار است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان و دانشجویان همواره سه مسئله تحصیل، تهذیب و ورزش را در دوران نوجوانی و جوانی مدنظر داشته باشند، گفت: اُنس با قرآن و اهل بیت (ع) و برنامه‌ریزی دقیق در فعالیت‌های علمی رموز دستیابی به موفقیت هستند.

سردار غیاثی با بیان اینکه اردوهای جهادی بسیج دانش‌آموزی بهترین عرصه برای خودسازی معنوی و آگاه‌سازی دانش‌آموزان است، خاطرنشان کرد: سلامت فردی، اجتماعی و اقتدار و امنیت پایدار آینده کشور در گرو تربیت یک نسل مومن و انقلابی است و آموزش و پروش مبدا اصلی تحولات در کشور است.