گزارش فعالیت هایمان را در آستانه روز خبرنگار ارائه می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب تجربه ای دیگر که پیرامون مذاکرات هسته ای نوشته شده است، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین اخبار پیرامون ممانعت انگلیس از ورود اورانیوم به ایران اظهار داشت: این موضوع همچنان در حال پیگیری است و در حاشیه کمیسیون مشترک برجام هم در این رابطه صحبت شد، طرف انگلیسی توضیحاتی رو می خواست ارائه شد و همچنان پیگیری می کنیم.

وی در خصوص آخرین فعالیت ها و همکاری های هسته ای ایران با کشورهای دیگر گفت: من دو روز پیش از مسکو برگشتم و البته سفر ما در ارتباط با موضوعات مختلف است و به صورت دوره ای همدیگر را می بینیم و مسائل مختلفی بررسی شد و از جمله پیشرفت دو واحد جدید ما که پیشرفت خوبی هم دارد و فکر میکنم حداقل نه ماه از برنامه جلوتر هستیم و احتمالا به زودی تصاویری از عملیات ساخت و ساز آن پخش خواهیم کرد و برنامه ای هم برای خبرنگاران در نظر گرفته ایم که بیایند کارهای مختلف از جمله باز طراحی راکتور را از نزدیک ببینند.

کمالوندی در پایان خاطرنشان کرد: فکر میکنم گزارش تعدادی از فعالیت هایمان را هم در آستانه روز خبرنگار می توانیم ارائه دهیم.