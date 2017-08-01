تیم الوند قم با نمایندگان هرمزگان، فارس و مرکزی همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال دسته برتر نوجوانان کشور به صورت دوره‌ای در ۲ گروه و به میزبانی شهرهای ساری و شازند برگزار می‌شود که الوند قم در گروه دوم در شازند به میدان می‌رود.

در این رقابت‌ها که تیم‌های برتر فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان در آن حضور دارند تیم الوند قم در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های امید نوین بوشهر، شرهانی دهلران، شهسوار بندرعباس، غدیر اقلید و آتیه ساران شازند همگروه شده‌اند.

محمدرضا پیرایش، عارف قنبرزاده، محسن بیات، مهدی فعلی، محمدجواد تقی بابایی، مسعود رفیعی، سبحان خامسی، صادق امیرزاده، محمد جاوید حق جو، مهدی فتاحی، مهدی ثباتی، محمد یقین لو، مهدی خادمی، مهدی فطارزاده و جواد مردان بازیکنان تیم الوند قم در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

اولین مسابقه تیم الوند قم در این رقابت‌ها قرار است برابر تیم شهسوار بندرعباس برگزار شود و امید نوین بوشهر، آتیه سازان شازند، غدیر اقلید فارس و شرهانی دهلران حریفان بعدی تیم الوند قم را تشکیل می‌دهند.

تیم‌های اول و دوم این گروه راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها می‌شوند تا به همراه ۲ تیم برتر گروه یک در دور پایانی برای تعیین قهرمان به مصاف بروند اما تیم انتهای جدول گروه‌های یک و ۲ به دسته اول سقوط می‌کنند.

تیم الوند قم سال گذشته در مسابقات دسته برتر نوجوانان کشور حضور داشت که موفق شد به مرحله نهایی برسد اما در راه قهرمانی ناکام ماند در حالی که فوتسال قم در رده جوانان نیز تیم آپکو پارس را داشت که این تیم در دسته برتر جوانان نتایج قابل قبولی به دست نیاورد.