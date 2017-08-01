استقلال نتوانسته بین کیفیت و نتیجه گرفتن ارتباط برقرار کند

امید روانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آنالیز استقلال در این فصل گفت: با توجه به اینکه تنها یک بازی از استقلال تاکنون در لیگ برتر انجام شده، باید اشاره ای داشته باشیم به فصل گذشته. مشکلی که استقلال در نیم فصل دوم لیگ برتر سال گذشته داشت این بود که این تیم بین نتیجه گرفتن و بازی زیبا مانده بود. البته در تیم های بزرگ نمی شود به تنهایی کیفیت داشت و یا اینکه به تنهایی دنبال نتیجه گرایی بود چون هر دوی اینها برای بیننده و طرفداران تیم های پر طرفدار می تواند کسل کننده باشد.

روانخواه افزود: از آنجایی که استقلال می خواهد وارد تورنمنت مهمی مثل لیگ قهرمانان آسیا شود باید کیفیت بالایی از خود نشان دهد. مشکلی که استقلال در بازی اول مقابل صنعت نفت آبادان هم نشان داد این بود که این تیم هنوز نتوانسته بین کیفیت بازی و نتیجه گرفتن ارتباط برقرار کند تا هر دوی این موارد با هم باشند. فکر می کنم این بزرگترین چالشی است که کادر فنی استقلال با آن روبرو است.

وی در ادامه در مورد دوم شدن استقلال در لیگ سال قبل تاکید کرد: از نظر نتیجه گیری در کل فصل گذشته نتیجه بدی نگرفتیم و دوم شدیم اما اگر این دوم یا سوم شدن با همان کیفیت فصل گذشته باشد مطمئنا تماشاگران را ناامید خواهد کرد. امیدوارم بتوانیم مهمتر از حتی قهرمانی، کیفیت بالایی از تیم ببینیم و بتوانیم تاکتیک برتری داشته باشیم که در نهایت ختم بشود به موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا.

پیشکسوت استقلال در مورد احتمال قهرمان استقلال در لیگ برتر هم گفت: هیچ مربی نمی تواند قول قهرمانی بدهد ولی همه مربیان بزرگ می توانند کیفیت فنی تیم را افزایش بدهند.