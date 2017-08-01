تلاش عربستان برای شانه خالی کردن از غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عربستان سعودی روز سه شنبه از دستگاه قضایی آمریکا خواست تا ۲۵ شکایت را که در آنها اعلام شده است عربستان در طراحی حملات ۱۱ سپتامبر نقش داشته است و باید به قربانیان این حملات غرامت پرداخت نماید، رد کند.

در همین راستا، عربستان با ارائه نامه ای رسمی به دادگاه جزایی منهتن نیویورک اعلام کرد شکایت های صورت گرفته نمی تواند نشان دهد که این کشور یا هر کدام از نهادهای خیریه وابسته به عربستان مسئول حملات ۱۱ سپتامبر هستند. در این نامه همچنین درخواست شده است که مصونیت حاکمیتی عربستان محترم شمرده شود.

در همین حال، «جیمز کریندلر» یکی از وکلای خانواده های قربانیان یازده سپتامبر در واکنش به این اقدام عربستان گفت: این چیزی بود که ما از عربستان انتظار داشتیم. عربستان سعودی نمی تواند خود را از حقایق مخفی کند.