گیاه ۱۴۰ میلیون ساله جد تمام گل های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، محققان معتقدند یک گیاه گل دار ۱۴۰ میلیون ساله شبیه نیلوفرآبی، پدر و مادر تمام گیاهان گل دار امروزی است!

البته هیچ فسیلی از این گل کشف نشده اما به نظر می رسد دانشمندان با تحلیل توده ای از اطلاعات گیاهی به این نتیجه رسیده اند.

دکتر هرو ساکه از دانشگاه پاریس- سود در فرانسه این تحقیق را انجام داده است. او وهمکارانش مدل های رشد و تکامل گیاهان را با اطلاعات مربوط به یک مخزن عظیم ذخیره اطلاعات ترکیب کردند و به این نتیجه رسیدند.

ترتیب گلبرگ های نخستین گیاه گل دار بسیار ساده و حاوی ارگان های مذکر و مونث بوده است.

گیاهان گل دار در عصر دایناسورها به وجود آمدند و زمین رنگ و بویی تازه بخشیدند. سیاره خاکی پیش از رویش گل ها تحت سلطه گیاهانی مانند قارچ ها، سرخس و نوعی گیاه با برگ های سوزنی بود.

ظاهر این گل ها تاثیری عمیق بر محیط و آب و هوا داشت، به طوریکه به تکامل سریع حشره های گرده افشان نیز کمک کرد.