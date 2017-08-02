یکی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، حیدر آسیابی از بازداشت یکی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این فرد به اتهام رشوه خواری بازداشت و تحول مراجع قضایی شده است.

وی افزود: اطلاعات بیشتری در این باره نمی توان ارائه کرد چرا که این پرونده در دست بررسی است و تا اعلام نتیجه باید صبر کرد.

دادستان مرکز استان سمنان، گفت: یکی از کارکنان این دستگاه اجرایی نیز در این پرونده دستگیر شده و هم اکنون هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

آسیابی پیش از این در هفته قوه قضائیه از عزم جدی دستگاه قضای استان سمنان در مقابله با جرایم مالی و اقتصادی خبر داده بود.