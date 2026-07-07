تعطیلی مراجع قضایی استان سمنان در سوگ قائد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، بنا بر موافقت رئیسکل دادگستری استان سمنان با مصوبه اخیر استانداری، تمامی مراجع قضایی و اداری قوه قضائیه در این استان در روزهای سهشنبه ۱۶ و چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود. این اقدام با هدف تسهیل حضور گسترده اقشار مختلف مردم در آیین سوگواری قائد شهید امت «اعلیالله مقامهالشریف» در شهرهای قم و مشهد صورت گرفته است.
بر همین اساس، شعب کشیک در مراجع قضایی سراسر استان فعال بوده و مسئولان قضایی استان مکلف اند با اعمال نظارتهای لازم، تمهیدات مناسب را برای تجدید اوقات رسیدگی پروندهها، بهویژه پروندههای دارای زندانی، به نحوی فراهم کنند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب پروندهها خودداری شود.
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