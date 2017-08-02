حمایت آسیاتک از رقابتهای قهرمانی بوچیا بانوان کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این رقابتها از تاریخ ۷ الی ۹ مردادماه ۱۳۹۶ در محل فدراسیون جانبازان و معلولین با شرکت ۳۹ ورزشکار در رده سنی ۱۳ تا ۱۹ سال و بهنمایندگی از ۱۲ استان کشور برگزار شد.

ورزشکاران در این مسابقات به منظور حضور در اردوهای تیم ملی برای مسابقات پاراآسیایی جوانان به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات از سوی شرکت آسیاتک جوایزی به برندگان جهت حمایت از جامعه ورزش جانبازان و معلولین اهدا شد.

گفتنی است ورزش بوچیا نوعی ورزش ویژه معلولان جسمی حرکتی است که ورزشکاران برحسب توانایی‌های فیزیکی - عملکردی در چهار کلاس ورزشی با یکدیگیر به رقابت می‌پردازند.