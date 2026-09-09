به گزارش خبرنگار مهر، رسول شکرینیا عصر چهارشنبه در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی با اشاره به تحولات سریع فضای ارتباطی اظهار کرد: امروز با نسلی مواجه هستیم که زیست مجازی و واقعی متفاوتی دارد و فاصله نسلی میان والدین و فرزندان، شناخت متقابل را دشوار کرده است.
وی افزود: بخش عمده جامعه مصرفکننده محتوای تولیدشده در فضای ارتباطی جدید است و برای مواجهه مؤثر با این شرایط باید علاوه بر رصد دقیق تحولات، در زمینه تولید محتوای متناسب با نیاز نسل نوجوان و جوان نیز فعال باشیم.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان با اشاره به تجربه خود از حوادث و فشارهای رسانهای علیه صدا و سیما گفت: رسانه ملی در خط مقدم جنگ شناختی قرار دارد و دشمن با استفاده از شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی تلاش میکند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهد.
شکرینیا، تضعیف هویت، ایجاد گسست نسلی و سست کردن باورهای اعتقادی را از محورهای مهم این جنگ دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، خانواده نخستین سنگر مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی است و تقویت ارتباط میان والدین و فرزندان باید جدی گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به فرزندآوری و تحکیم خانواده گفت: والدین باید برای گفتگو و ابراز محبت به فرزندان و همسران خود زمان اختصاص دهند، زیرا بسیاری از فاصلههای عاطفی و نسلی از ضعف ارتباط در خانواده آغاز میشود.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان همچنین بر ضرورت رصد دقیق تحولات اجتماعی و شناخت نسل جدید تأکید کرد و گفت: فعالان فرهنگی باید صحنه را بهدرستی بشناسند، شبکهسازی کنند و با شناخت زبان و نیازهای نسل جدید، برای تقویت هویت ایرانی و اسلامی و تحکیم بنیان خانواده برنامهریزی داشته باشند.
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