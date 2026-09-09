افزایش دوباره بهای گاز در اروپا؛ نفت خام برنت از ۱۰۱ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، به دنبال تداوم تنش آفرینی های آمریکا در منطقه پس از تجاوز پرهزینه این کشور به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، قیمت گاز امروز چهارشنبه در اروپا بیش از ۵ درصد جهش کرد.

بر اساس گزارش الجزیره، قیمت گاز برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲، از مرز ۸۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفته است.

الجزیره در ادامه در سایه ادامه اختلال در ناوبری دریایی در تنگه هرمز، اضافه کرد: قیمت نفت نیز بیش از ۳ درصد افزایش یافت و بهای نفت خام برنت از ۱۰۱ دلار و نفت خام آمریکا از ۹۶ دلار در هر بشکه عبور کرد.

این در حالیست که روزنامه روسی «ایزوستیا» پیشتر با تأکید بر اینکه بازار سوخت اروپا شاهد افزایش بی‌ثباتی است؛ نوشته بود که این بازار هم اکنون تا ۶۰ درصد به منابع گازی آمریکا و نروژ وابسته شده است.

این روزنامه از قول کارشناسان نقل کرده بود که تهدید اصلی در فصل زمستان امسال علاوه بر کمبود سوخت، می تواند وقوع موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشد.