به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نمایشگاه عکس انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر خرمآباد) باهدف نمایش آثار هنری و توانمندیهای عکاسان جوان، برگزار میشود.
در این رویداد هنری که همزمان با دومین نمایشگاه گروهی هنرجویان کانون عکس انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر خرمآباد است، آثار جمعی از عکاسان و هنرجویان مستعد این انجمن در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
این رویداد حاصل تلاش و دیدگاههای خلاقانه هنرجویانی است که طی ماههای اخیر آموزشهای تخصصی عکاسی را پشت سر گذاشتهاند.
این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۱۸ در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گالری شهید هژبر برپا میشود.
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