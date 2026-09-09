سمانه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی در چهار شهرستان غرب اصفهان اظهار کرد : با هدف کاهش خسارت‌های وارده و کنترل گله‌های گراز، از ابتدای سال جاری تاکنون با هماهنگی این اداره، در شهرستان‌های فریدن، بوئین میاندشت و فریدونشهر هر کدام دو میرشکار و در شهرستان چادگان نیز یک میرشکار جهت عملیات‌های کنترلی به‌کار گرفته شده است.

وی افزود : از اردیبهشت ماه تاکنون، ۲۰ مورد گزارش از ورود گرازهای وحشی به مزارع این شهرستان دریافت شده است که بلافاصله پس از اطلاع، ماموران یگان حفاظت به همراه میرشکارها در محل حاضر شده و با انجام اقدامات لازم، ضمن دور کردن گرازها، خطر را از مزارع و مناطق مسکونی رفع کرده‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریدن در پایان ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت فعال شهروندان، از کشاورزان خواست در صورت مشاهده گرازهای وحشی در نزدیکی مزارع یا مناطق مسکونی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا نیروهای متخصص جهت مدیریت شرایط و رفع خطر در محل حاضر شوند.