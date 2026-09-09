به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو امروز (چهارشنبه) در نشست گفتگوی تعاملی شورای حقوق بشر با گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه گفت که هیچ هدف سیاسی نمی‌تواند توجیه‌کننده اعمال فشار اقتصادی بر تمامیت یک ملت یا مشروط کردن حقوق بنیادین آن به تسلیم در برابر خواسته‌های دولت دیگر باشد.

وی با اشاره به هم‌زمانی تجاوزات نظامی غیرقانونی علیه ایران، اعلام «جنگ اقتصادی» و اعمال آنچه مقام‌های آمریکایی «شدیدترین تحریم‌های تاریخ» خوانده‌اند، افزود که واشنگتن شرکای اقتصادی ایران را نیز تهدید کرده و به محاصره دریایی ادامه داده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که این اقدامات را نمی‌توان جدا از یکدیگر ارزیابی کرد، زیرا همگی بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف یک ملت مستقل و مقاوم به شمار می‌روند.

بحرینی همچنین با استناد به ارزیابی کارشناسان سازمان ملل متحد، اقدامات قهری یکجانبه را ابزاری برای اعمال فشار استعماری توصیف کرد که برابری حاکمیتی کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را تضعیف می‌کند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو خاطرنشان کرد که اقدامات قهری یکجانبه با تحمیل هزینه‌های سنگین انسانی و تضعیف حقوق بنیادین ملت‌ها، نمی‌تواند ابزاری مشروع برای پیشبرد اهداف سیاسی باشد.

وی تأکید کرد: «حق زندگی ابزار چانه‌زنی نیست و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها امتیازی نیست که قدرت‌های بزرگ بتوانند آن را اعطا یا سلب کنند. هر دو حق باید بدون استثنا محترم شمرده شوند.»

در پایان این گفت‌ وگوی تعاملی، «زینا جلاد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید تحریم‌های یکجانبه در سطح جهان «از کوبا تا ایران و فراتر از آن» ابراز کرد.

وی خواستار توجه جمعی به هزینه‌های انسانی این اقدامات و همکاری برای کاهش آثار نامطلوب آنها بر بهره‌مندی ملت‌ها از حقوق بشر شد.