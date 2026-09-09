  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» در کوهدشت

بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» در کوهدشت

کوهدشت - فرماندار کوهدشت از بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌منظور بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و جنگ اخیر، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس و گنجینه عظیم دستاوردهای آن، امانتی گران‌بها در دستان ما است و رسالت امروز ما انتقال صحیح این ارزش‌ها به نسل جوان و آینده‌ساز کشور است؛ نسلی که نیازمند شناخت عمیق از ریشه‌های ایستادگی و هویت حماسی میهن اسلامی است.

وی با اشاره به نقش درخشان و خط‌شکن دلاورمردان شهرستان کوهدشت در جبهه‌های حق علیه باطل، تصریح کرد: رزمندگان غیور و سلحشور گردان همیشه پیروز محبین کوهدشت در عملیات غرورآفرین نصر ۴، به‌عنوان محور و خط‌شکن میدان، رشادت‌ها و افتخارات کم‌نظیری را به نمایش گذاشتند که تا همیشه در تاریخ دفاع مقدس خواهد درخشید.

فرماندار کوهدشت با تأکید بر حساسیت و اهمیت تبیین این دستاوردها، افزود: بازسازی صحنه‌های حماسی عملیات نصر ۴ یک اقدام فرهنگی بسیار مهم و ارزشمند است، تحقق باشکوه این برنامه مستلزم حضور منسجم و کار میدانی تمام‌عیار همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است تا بتوانیم گوشه‌ای از دلاوری‌های رزمندگان دیارمان را به نحو احسن به تصویر بکشیم.

کد مطلب 6942694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها