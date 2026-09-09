بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌منظور بازسازی عملیات غرورآفرین «نصر ۴» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و جنگ اخیر، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس و گنجینه عظیم دستاوردهای آن، امانتی گران‌بها در دستان ما است و رسالت امروز ما انتقال صحیح این ارزش‌ها به نسل جوان و آینده‌ساز کشور است؛ نسلی که نیازمند شناخت عمیق از ریشه‌های ایستادگی و هویت حماسی میهن اسلامی است.

وی با اشاره به نقش درخشان و خط‌شکن دلاورمردان شهرستان کوهدشت در جبهه‌های حق علیه باطل، تصریح کرد: رزمندگان غیور و سلحشور گردان همیشه پیروز محبین کوهدشت در عملیات غرورآفرین نصر ۴، به‌عنوان محور و خط‌شکن میدان، رشادت‌ها و افتخارات کم‌نظیری را به نمایش گذاشتند که تا همیشه در تاریخ دفاع مقدس خواهد درخشید.

فرماندار کوهدشت با تأکید بر حساسیت و اهمیت تبیین این دستاوردها، افزود: بازسازی صحنه‌های حماسی عملیات نصر ۴ یک اقدام فرهنگی بسیار مهم و ارزشمند است، تحقق باشکوه این برنامه مستلزم حضور منسجم و کار میدانی تمام‌عیار همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است تا بتوانیم گوشه‌ای از دلاوری‌های رزمندگان دیارمان را به نحو احسن به تصویر بکشیم.