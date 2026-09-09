به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد علمی و تحقیقاتی دانشجویی کشور که به عنوان کانون اصلی تبادل یافتههای پژوهشی و فناوری حوزه سلامت کشور بدل میشود شامگاه چهارشنبه با حضور معاونان تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت، رییس و اعضای هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان، رییس اتاق بازرگانی، اعضای هیات علمی، اساتید، پیشکسوتان و دانشجویان علوم پزشکی در تالار فرهنگ و هنر کرمان آغاز به کار کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیست و هفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی امسال از ۱۸ تا ۲۰ شهریور، میزبان حدود ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان، اساتید و سرپرستان کمیتههای تحقیقات دانشجویی سراسر کشور است.
حمید شریفی، با بیان اینکه در این رویداد دستاوردهای علمی، هنری و فناوری ارائه خواهند شد، افزود: در کنار نشستهای اصلی، پنلهای تخصصیِ مهمی از جمله پنل اوتیسم و پنل نظام سلامت و ارجاع پیشبینی شده است که امیدواریم این مباحث بتواند به پیشبرد اهداف نظام سلامت ــ یعنی سلامت برای همه ــ و همچنین آمادهسازی نسل آینده پژوهشگران کشور کمک شایانی کند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به ریشه تاریخی این کنگره در کرمان، گفت: پیشینه برگزاری این رویداد به کنگره مهندس افضلیپور در کرمان بازمیگردد که پس از آن، کنگره بهصورت سراسری شکل گرفت و امروز پس از ۲۷ سال، افتخار میزبانی مجدد آن به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رسیده است.
وی درباره نحوه انتخاب کرمان بهعنوان میزبان این رویداد بینالمللی، بیان کرد: سال گذشته در جریان برگزاری کنگره در ساری، رقابتی فشرده میان چند دانشگاه بر اساس ظرفیتها و پروپوزالهای ارائهشده شکل گرفت که در نهایت، امتیاز میزبانی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان واگذار شد و در ۱۰ تا ۱۱ ماه گذشته، تیمهای اجرایی بهصورت شبانهروزی تلاش کردند تا این رویداد دقیقاً در موعد مقرر برگزار شود.
شریفی، با اشاره به رویدادهای فناورانه مکمل در استان کرمان خاطرنشان کرد: در آیین اختتامیه این کنگره نیز از یک جایزه نخبگانی حوزه فناوری رونمایی خواهد شد.
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