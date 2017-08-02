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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

سیف اعلام کرد؛

زوج‌های جوان تا پایان شهریور دیگر در صف وام نخواهند بود

زوج‌های جوان تا پایان شهریور دیگر در صف وام نخواهند بود

رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج گفت: قرار است که تا پایان شهریور دیگر صفی وجود نداشته و اگر صفی هم باشد در حد معقول و نهایتاً یک ماه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اعطای وام‌ به زوج‌های جوان اظهار داشت: قرار بر این شده است که تا پایان شهریور ماه دیگر صفی وجود نداشته و یا اگر صفی هم وجود داشته باشد، در حد معقول و نهایتاً یک ماه باشد.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما به تعادل منابع قرض‌الحسنه و تقاضایی که در مقابل آن وجود دارد، برمی‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که من دارم، پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته است و به نظر می‌آید که می‌توانیم به راحتی به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم و همه بانک‌هایی که می‌توانند تسهیلات در اختیار زوج‌های جوان قرار بدهند، شامل برنامه‌ای که مطرح شده است، می‌شوند.

کد مطلب 4048363
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • reza IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
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      آقا اصلاتو صف نباشیم از کجا من 4تا ضامن کارمند بانامه حسابداری برا دونفرمون بیارم که بتونم وام بگیرم؟رفتم بانک میگم گفتن یه ضامن برا دونفر بسه میگه نه هر کدوم دوتا نامه حسابداری میخواد.واقعا آسون شده ها

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