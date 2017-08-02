به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه آخرین نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اعطای وام به زوجهای جوان اظهار داشت: قرار بر این شده است که تا پایان شهریور ماه دیگر صفی وجود نداشته و یا اگر صفی هم وجود داشته باشد، در حد معقول و نهایتاً یک ماه باشد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی ما به تعادل منابع قرضالحسنه و تقاضایی که در مقابل آن وجود دارد، برمیگردد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه بر اساس اطلاعاتی که من دارم، پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته است و به نظر میآید که میتوانیم به راحتی به اهداف پیشبینی شده خود دست پیدا کنیم و همه بانکهایی که میتوانند تسهیلات در اختیار زوجهای جوان قرار بدهند، شامل برنامهای که مطرح شده است، میشوند.
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