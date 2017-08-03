به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق افزود: العبادی اعلام کرده است که فواد معصوم در مراسم تحلیف روحانی شرکت خواهد کرد و او در این مراسم حضور نخواهد داشت.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای افزود: العبادی همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرده و لاریجانی پیروزی های اخیر نیروهای عراق و آزادسازی موصل را به وی تبریک گفته است.

طبق این بیانیه، لاریجانی بر ریشه کن کردن منابع تروریسم و نابودی کامل آن و حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در مبارزه با تروریسم و زمینه های دیگر تاکید کرده است.

نخست وزیر عراق نیز از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق در نبرد علیه تروریسم قدردانی و بر ضرورت همکاری برای ریشه کن کردن تروریسم و تداوم همکاری در زمینه های تجاری و اقتصادی تاکید کرده است.

بر اساس بیانیه مذکور، لاریجانی از العبادی برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی دعوت کرده است و نخست وزیر عراق ضمن تشکر از این دعوت به علت عدم حضور در این مراسم عذرخواهی کرده و گفته است که فواد معصوم در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد.