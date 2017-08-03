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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۲۶

رئیس‌جمهور عراق در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

رئیس‌جمهور عراق در مراسم تحلیف روحانی شرکت می‌کند

حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که نمی تواند در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت کند و فواد معصوم رئیس جمهور این کشور به نمایندگی از بغداد در این مراسم شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه نیوز، دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق افزود: العبادی اعلام کرده است که فواد معصوم در مراسم تحلیف روحانی شرکت خواهد کرد و او در این مراسم حضور نخواهد داشت.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای افزود: العبادی همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرده و لاریجانی پیروزی های اخیر نیروهای عراق و آزادسازی موصل را به وی تبریک گفته است.

طبق این بیانیه، لاریجانی بر ریشه کن کردن منابع تروریسم و نابودی کامل آن و حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در مبارزه با تروریسم و زمینه های دیگر تاکید کرده است.

نخست وزیر عراق نیز از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق در نبرد علیه تروریسم قدردانی و بر ضرورت همکاری برای ریشه کن کردن تروریسم و تداوم همکاری در زمینه های تجاری و اقتصادی تاکید کرده است.

بر اساس بیانیه مذکور، لاریجانی از العبادی برای شرکت در مراسم تحلیف روحانی دعوت کرده است و نخست وزیر عراق ضمن تشکر از این دعوت به علت عدم حضور در این مراسم عذرخواهی کرده و گفته است که فواد معصوم در مراسم تحلیف شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 4049594

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