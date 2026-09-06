قتل مرد ۳۵ ساله پس از ۶ ماه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی مردی ۳۵ ساله به هویت «ابراهیم» و مطرح شدن احتمال آدم‌ربایی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد به همراه دو نفر از دوستان خود از تهران به مقصدی در شمال کشور عزیمت کرده بود و آخرین ارتباط وی با همسرش در شامگاه روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۴ برقرار شده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از آن تماس، تلفن همراه این مرد خاموش و ارتباط وی با خانواده قطع شد و به دنبال این موضوع، تحقیقات پلیسی و اقدامات اطلاعاتی برای روشن شدن سرنوشت وی آغاز شد.

خورشاد با اشاره به روند تحقیقات گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با دستور مقام قضایی، یکی از دوستان چندساله فرد مفقودی شناسایی و دستگیر شد. این فرد در مراحل نخست تحقیقات، هرگونه اطلاع از سرنوشت ابراهیم را انکار می‌کرد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به اداره مبارزه با جرایم جنایی و انجام تحقیقات تخصصی، سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل دوست چندساله خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران انگیزه این جنایت را اختلافات مالی عنوان کرد و گفت: متهم پس از ارتکاب قتل، جسد مقتول را با استفاده از خودرو به منطقه‌ای خارج از استان منتقل کرده بود.

خورشاد خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم، محل انتقال جسد شناسایی و جسد مقتول کشف شد و بدین ترتیب راز این جنایت پس از حدود ۶ ماه برملا شد.

وی با تأکید بر تداوم تحقیقات برای تکمیل ابعاد پرونده اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.