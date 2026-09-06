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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

قتل مرد ۳۵ ساله پس از ۶ ماه فاش شد

قتل مرد ۳۵ ساله پس از ۶ ماه فاش شد

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف راز قتل مردی ۳۵ ساله پس از گذشت حدود ۶ ماه خبر داد و گفت: قاتل که از دوستان چندساله مقتول بود، در جریان تحقیقات تخصصی به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی مردی ۳۵ ساله به هویت «ابراهیم» و مطرح شدن احتمال آدم‌ربایی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد به همراه دو نفر از دوستان خود از تهران به مقصدی در شمال کشور عزیمت کرده بود و آخرین ارتباط وی با همسرش در شامگاه روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۴ برقرار شده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از آن تماس، تلفن همراه این مرد خاموش و ارتباط وی با خانواده قطع شد و به دنبال این موضوع، تحقیقات پلیسی و اقدامات اطلاعاتی برای روشن شدن سرنوشت وی آغاز شد.

خورشاد با اشاره به روند تحقیقات گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با دستور مقام قضایی، یکی از دوستان چندساله فرد مفقودی شناسایی و دستگیر شد. این فرد در مراحل نخست تحقیقات، هرگونه اطلاع از سرنوشت ابراهیم را انکار می‌کرد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به اداره مبارزه با جرایم جنایی و انجام تحقیقات تخصصی، سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل دوست چندساله خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران انگیزه این جنایت را اختلافات مالی عنوان کرد و گفت: متهم پس از ارتکاب قتل، جسد مقتول را با استفاده از خودرو به منطقه‌ای خارج از استان منتقل کرده بود.

خورشاد خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم، محل انتقال جسد شناسایی و جسد مقتول کشف شد و بدین ترتیب راز این جنایت پس از حدود ۶ ماه برملا شد.

وی با تأکید بر تداوم تحقیقات برای تکمیل ابعاد پرونده اظهار کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

کد مطلب 6938938

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