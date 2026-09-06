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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

اختصاص آمبولانس جدید به پایگاه اورژانس شهری هیرمند

اختصاص آمبولانس جدید به پایگاه اورژانس شهری هیرمند

هیرمند - یک دستگاه آمبولانس جدید و مجهز به این پایگاه اورژانس شهری هیرمند اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه یک آمبولانس جدید به پایگاه اورژانس شهری هیرمند اختصاص یافت.

با توجه به فرسودگی آمبولانس پایگاه اورژانس شهری شهرستان هیرمند و اهمیت این پایگاه در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به مردم منطقه، یک دستگاه آمبولانس جدید و مجهز به این پایگاه اختصاص یافت.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی، تسریع در امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی فوری و مطلوب‌تر به شهروندان و مسافران محورهای مواصلاتی منطقه انجام شد.

آمبولانس پیشین این پایگاه به دلیل فرسودگی، نیازمند جایگزینی بود که در پی اختصاص آمبولانس جدید به اورژانس پیش‌بیمارستانی زابل، یک دستگاه آمبولانس نو و مجهز به تجهیزات به‌روز و پیشرفته به پایگاه اورژانس شهری هیرمند اختصاص یافت.

این آمبولانس با حضور مسئول امور پایگاه‌های اورژانس و مسئول نقلیه مرکز، تحویل مسئول پایگاه شد تا از این پس در راستای ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب به بیماران و مصدومان منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6938904

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چه عجب بعد سالها

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