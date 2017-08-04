به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «سر سبیل هایت را نجو» نوشته فرحناز علیزاده روز یکشنبه ۱۵ مرداد در فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

این نشست یکی از برنامه های جشنواره تابستانی تهران و پویش کتابخوانی است که با مشارکت کانون کتابخوانان ملل برگزار می شود.

مجموعه داستان «سر سبیل هایت را نجو» چندی پیش توسط انتشارات مروارید چاپ شد و تا به حال چند نشست نقد و بررسی و رونمایی برای آن برگزار شده است.

نشست نقد و بررسی این کتاب از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ روز یکشنبه ۱۵ مرداد در کتابخانه امیرکبیر فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می شود.