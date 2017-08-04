  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

«سر سبیل‌هایت را نجو» در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

«سر سبیل‌هایت را نجو» در فرهنگسرای ملل نقد می‌شود

مجموعه داستان «سر سبیل هایت را نجو» روز یکشنبه ۱۵ مرداد در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «سر سبیل هایت را نجو» نوشته فرحناز علیزاده روز یکشنبه ۱۵ مرداد در فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

این نشست یکی از برنامه های جشنواره تابستانی تهران و پویش کتابخوانی است که با مشارکت کانون کتابخوانان ملل برگزار می شود.

مجموعه داستان «سر سبیل هایت را نجو» چندی پیش توسط انتشارات مروارید چاپ شد و تا به حال چند نشست نقد و بررسی و رونمایی برای آن برگزار شده است.

نشست نقد و بررسی این کتاب از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ روز یکشنبه ۱۵ مرداد در کتابخانه امیرکبیر فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می شود.

کد مطلب 4049669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها