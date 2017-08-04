افزایش مقاوم سازی واحدهای روستایی تا ۷۵ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله مهدیان با اشاره به اینکه مقاوم سازی مسکن روستایی در کشور از سال ۷۳ و در قالب برنامه‌های توسعه آغاز شد، اظهارداشت: با توجه به کند بودن روند مقاوم سازی، از اول برنامه چهارم توسعه قرار شد هر ساله ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی شود که تاکنون براساس برنامه برای ۲ میلیون واحد تسهیلات تأمین شده که از این تعداد یک میلیون و ۷۶۰ واحد روستایی منجر به عقد قرارداد با بانک‌ها شد و عملیات ساخت و بهره برداری از یک میلیون و ۵۵۰ واحد به پایان رسید.

به گفته وی، این درحالی است که سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد حادثه دیده نیازمند بازسازی در روستاها وجود دارد که از سال ۸۴ به بعد نیز ۳۶۰ هزار واحد درقالب بازسازی مناطق حادثه دیده مقاوم سازی شده‌اند.

مهدیان با اشاره به وجود پنج میلیون و ۳۸۰ واحد روستایی موجود در کشور براساس آخرین سرشماری‌های موجود، گفت: تاکنون از این تعداد حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مقاوم سازی شده‌اند که با توجه به احداث و بهسازی برخی واحدهای روستایی توسط خود روستاییان، حدود ۴۰ درصد منازل روستایی کشور مقاوم سازی شده‌اند.

وی اظهارداشت: براساس طرح جامع مسکن نیز بنا داریم تا پایان سال ۱۴۰۵ تعداد واحدهای مقاوم سازی شده در روستاها را به ۷۵ درصد افزایش دهیم.

به گفته این مسئول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ کمبود منابع اعتباری برای مقاوم سازی واحدهای روستایی ندارد.