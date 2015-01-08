۱۳۲ هزار خانه روستایی استان اصفهان نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان که در سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد با اشاره به وجود یک هزار و ۸۳۱ روستا در سطح استان اصفهان اظهار داشت: ۹۵۶ عدد از این روستاها بالای ۲۰ خانوار هستند و ۷۰ روستا نقطه جمعیتی را در استان اصفهان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون در ۷۸۸ روستای استان اصفهان طرح هادی اجرایی شده است، ادامه داد: تعریف طرح هادی برای ۱۰۸ روستای استان اصفهان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه تاکنون در ۴۰۰ روستای کشور پروژه‌های عملیاتی در دست اجرا است، افزود: این پروژه‌ها با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومانی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه برای انجام پروژه‌های تعریف شده در روستاهای استان اصفهان نباید طی ۸ سال اینده هیچ پروژه جدیدی تعریف شود،‌ اظهار داشت: از این رو باید توجه داشت که سالانه بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی روستاهای کشور اختصاص می‌یابد که بین روستاهای استان‌ها تقسیم می‌شود.

شاملو با اشاره به وجود جاذبه‌های تاریخی و گردشگری طبیعی در روستاهای استان اصفهان افزود: روستاهای استان اصفهان در این زمینه ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و در حال حاضر برخی از روستاهای این استان شهرتی جهانی دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۳ هزار و ۵۸۲ واحد مسکونی در روستاهای استان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد ۶۰ هزار واحد مسکونی مقام و ۱۳۲ هزار واحد نیز نیارمند مقاوم سازی هستند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۷۲۵ واحد مسکونی روستایی بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در دست مقاوم سازی شده‌اند، افزود: تاکنون ۴۱ هزار و ۶۲۰ واحد مسکونی بازسازی و آماده تحویل هستند.

وی افزود: مقاوم سازی ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی سطح استان اصفهان نیز در دستور کار قرار دارد.