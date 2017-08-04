وزیر نیرو از سد "آغ چای" در شهرستان چایپاره بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان پیش از ظهر امروز جمعه به همراه معاون آب و آبفای وزیر نیرو و جمعی از مسئولان کشوری و استانی از آخرین وضعیت مخزن و بهره برداری سد آغ چای، بزرگترین سد خاکی آذربایجان غربی بازدید کرد.

سد آغ چای از نوع خاکی با هسته رسی است که در ۳۵ کیلومتری شهرستان چایپاره واقع در شمال استان آذربایجان غربی بر روی رودخانه آغ چای ساخته شده که حجم مخزن آن ۲۱۱ میلیون متر مکعب در تراز نرمال است.

طول تاج این سد، ۸۲۶ متر و عرض تاج آن نیز ۱۲ متر و ارتفاع آن از بستر ۸۶.۵ متر است.

اهداف اجرای این سد، مهار آب رودخانه آغ چای و تنظیم آن برای تامین آب شرب شهرستان خوی به میزان ۳۵ میلیون مترمکعب در سال، تامین آب کشاورزی و جلوگیری از برداشت آب زیرزمینی در منطقه و همچنین کنترل سیلاب و تنظیم آب در زمان طغیان رودخانه آغ چای بوده است، این رودخانه سیلاب های مخربی داشته و هر سال شهر قره ضیاءالدین و توابع آن را تهدید می کند.