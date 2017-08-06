احتمال ورود هیات نظارت بر رفتارنمایندگان به ماجرای سلفی باموگرینی

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبر نگار مهر، عکس سلفی برخی اعضای فراکسیون امید با موگرینی را نشان دهنده خود باختگی و خود کم بینی برخی نمایندگان در برابر غرب خواند و گفت: در صورتی که وکلای ملت به دلیل اینکه این تصاویر شأن مجلس را زیر سئوال برده است به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند، قطعا هیات نظارت این رفتان دون شان را بررسی خواهد کرد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع گیری کند، سکوت فراکسیون امید در قبال رفتار اعضای این فراکسیون نشان دهنده تایید آن است.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با تاکید بر اینکه باید این اشتباه جبران شود گفت: حداقل اعلام شود که آقایان دقت لازم را نداشته اند، نباید کاری کرد که برداشت شود نمایندگان ملت شیفته غرب هستند، این عکس نشان دهنده خودباختگی عده ای از نمایندگان است.ای کاش این اقدام انجام نشده بود.