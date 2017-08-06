عصاره های ملت نجابت داشته باشند/ کلاس اخلاق لازمه نمایندگان است

منصور حقیقت پور با انتقاد از حاشیه سازی برخی نمایندگان در نوع مواجه با خانم موگرینی و گرفتن عکس های یادگاری اظهار داشت: نمایندگان ملت اگر خلاصه و عصاره ملت و تجمیع نخبگان جامعه هستند، باید نجابت و وجاهت ملت را داشته باشند.

وی افزود: اینها روی صندلی هایی نشستند که علما و بزرگانی همچون مقام معظم رهبری زمانی روی این صندلی ها نشسته بودند، رفتارهای سبکسرانه و سلفی گرفتن با خانم موگرینی در شان مجلس نیست.

حقیقت پور ادامه داد: این نمایندگان بدانند این عکس ها برای تبلیغات انتخاباتی به درد آنها نمی خورد. اگر بخواهند برای رای آوری از این عکس ها استفاده کنند به ضررشان تمام خواهد شد.

مشاور رئیس مجلس تصریح کرد: پایه های اخلاقی در ما سست شده و قبل از همه باید مسئولان پایه های اخلاقی خود را محکم تر کنند. اگر می خواهید از دنیای بداخلاقی و بی اخلاقی نجات پیدا کنیم، باید به معارف ناب و مکارم اخلاق دینمان پناه ببریم. چنانچه امام خمینی (ره) بر اخلاق اتکا کرد.

حقیقت پور ادامه داد: اگر مدیران جامعه خود را اصلاح کنند جامعه به خودی خود اصلاح خواهد شد چون مسئولان الگو و نمونه عمل مردم هستند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا باید با این نمایندگان برخورد شود یا نه پاسخ داد: ما بند قانونی درباره اینکه اگر نماینده ای اینگونه عکس سلفی انداخت چگونه با او رفتار شود نداریم؛ بعضی چیزها باید در جوهره انسان باشد که این اتفاق نشان داد در برخی نمایندگان جوهره نجابت نیست.

وی تصریح کرد: کاش قبل از ورود به مجلس برای نمایندگان یک دوره کلاس اخلاق برگزار می شد؛ دو واحد درس اخلاق لازمه کار نمایندگان است.