انتقاد از ۳ بدعت ناپسند در مراسم تحلیف

به گزارش خبرگزاری مهر محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد نوشت: انصافا در مراسم تحلیف و تنفید برای اولین بار اعتدال توام با استحکام در سخنان رئیس جمهور مشهود بود.

وی در این پیام توییتری نوشت: مراسم تحلیف با وجود سخنان آرام بخش رئیس جمهور و سایر امتیازاتش متاسفانه همراه با چند بدعت ناپسند بود.

در ادامه این پیام توییتری آمده است: تعطیل کردن خسارت بار تهران، امنیتی کردن فضای تهران که برای اقتدار کشور مضر بود و انتشار تصاویر ذوق زدگی تعداد معدودی از نمایندگان با خانم موگرینی که خلاف شان نمایندگان ملت بود.