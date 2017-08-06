۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

از روز ۵ شنبه؛

ارتباطات مستقیم بین الملل ایران با ۱۷۰اپراتور خارجی برقرار می شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: از روز پنج شنبه هفته جاری ارتباطات بین الملل ایران با ۱۷۰ اپراتور ارتباطی دنیا به صورت مستقیم و با حذف واسطه برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: از روز پنج شنبه، ارتباطات بین الملل ایران با بیش از ۱۷۰ اپراتور ارتباطی و محتوایی دنیا با حذف واسطه های متعدد به صورت مستقیم برقرار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: اثرات این کار بهبود جدی کیفیت اینترنت تحویلی زیرساخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود کیفیت سرویسهای ایرانی مستقر در شبکه ملی اطلاعات در سایر کشورهای دنیا خواهد بود. در نتیجه می توان امیدوار بود که شرایط برای کسب و کار سرویس های ایرانی در خارج از مرزهای کشور فراهم شود.

وی گفت: این مهم بر اساس سند الزامات توسعه شبکه ملی اطلاعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بین الملل ایران و اصلاح مدلهای مسیریابی سابق و عقد تفاهمات بین المللی متعدد، فراهم شده است.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به سیزدهمین سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت و اظهارات رئیس جمهور در مراسم تحلیف، مبنی بر افزایش ۱۰ برابری دسترسی و ظرفیت اینترنت کشور، تاکید کرد: پهنای باند اینترنت از ۶۲۴ گیگابیت برثانیه در ابتدای دولت به بیش از ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه در حال حاضر رسیده است و مطمئن هستم این مسیر توسعه در دولت دوازدهم با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4051435

