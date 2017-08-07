به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پایش دیشب به موضوع بستن حساب‌های ایرانیان در سه بانک چین پرداخت. در این برنامه عنوان شد که طی اطلاعاتی که از کارآفرین‌ها به دست رسیده چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان می‌باشد ، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان می‌باشد.

طبق اعلام فعالان اقتصادی کشورمان، چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است.

در این برنامه مجری با اعلام اینکه اگر ایرانیانی به همین علت حسابشان مسدود شده به این برنامه اطلاع دهند که تعداد زیادی از مردم بستن حساب‌ها توسط بانک‌های چین را تائید کردند .

مهدی فرزانه، بازرگان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفت:«من تو دو تا بانک مختلف چین حساب دارم ولی یدونه رو مسدود کردن نمیدونم چجوریه»؛ بیننده دیگری دراین‌باره گفت:تا الان سه تا از حساب‌های من را هم چینی‌ها مسدود کردند و این روند هنوز ادامه دارد، جالبه بدونید چندین بار من رفتم چین ولی این مسئله داره پیچیده تر میشه».

«بانک ABC چین حساب منو مسدود که کرده هیچی با صحبت‌هایی که کردم گفتن که باید بیایی اینجا تکلیفش معلوم بشه حالا باید ۵ میلیونم خرج کنم برم چین اینم از کار کردن با چینیا!» این گفته یکی از فعالان اقتصادی تهرانی در مورد بستن حساب‌هایش در چین است.

اولویت دولت دوازدهم از دید مردم

بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این برنامه دیشب با انتخاب گزینه اشتغال عنوان کردند که اولویت دولت دوازدهم باید اشتغال باشد.

سؤال این نظرسنجی به این شرح بود: به نظر شما دولت دوازدهم به کدام کار باید اولویت بیشتری بدهد ؟ ۱- ایجاد اشتغال ۲- مهار تورم ۳- مبارزه با فساد

در پایان این نظرسنجی بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند اولویت باید ایجاد اشتغال باشد . مبارزه با فساد با ۲۳.۴۶ درصد گزینه دوم و مهار تورم با ۱۱.۱۳ درصد سومین موضوعی است که از دید مردم دولت باید به آن رسیدگی کند .