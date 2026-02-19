شش عضو مجمع کمیسیون ورزشکاران تکواندو انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تکواندو، کمیسیون ورزشکاران صبح امروز در محل فدراسیون تکواندو با حضور حجت حسین پور مشاور ارشد سرپرست ، محمد جمشیدی دبیرکل، شهاب رستمی بازرس، مجید افشار مسئول حراست ، بیژن خراسانی رئیس کمیته امور مجامع به ریاست مهدی نوایی سرپرست فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در جلسه فوق که میرهاشم حسینی، مهران برخورداری، آرین سلیمی، حسین بهشتی، محمد حسین یزدانی، مهدی حاج موسایی، علی خوش روش، ملیکا میرحسینی، ناهید کیانی، مبینا تعمت زاده و سیما لیموچی از اعضای کمیسیون ورزشکاران حضور داشتند، جهت انتخاب شش عضو مجمع انتخابات برگزار شد.

در نهایت مهران برخورداری، آرین سلیمی، حامد حق شناس، ناهید کیانی، مبینا نعمت زاده و زهرا رحیمی به عنوان نمایندگان ورزشکان و عضو مجمع فدراسیون تکواندو انتخاب شدند.