«کارما» با موضوع اهدای خون تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم داستانی «کارما» به نویسندگی و کارگردانی کامبیز کرمی با موضوع اهدای خون به زودی برای پخش در سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده می‌شود.

این فیلم با سرمایه اجتماعی هنرمندان حامی پویش ملی اهدای خون به صورت داوطلبانه تهیه شده است.

فیلم «کارما» داستان برش موازی سه زندگی را روایت می‌کند که اتفاقات و تصمیمات و رفتارهای آنها بدون اینکه بدانند یا با هم آشنایی داشته باشند در زندگی آنها اثر می‌گذارد. در این فیلم که موضوع فرهنگسازی اهدای خون و تاثیر آن در زندگی مردم را برجسته می‌کند برخی از چهره‌های شناخته شده هنر هفتم به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود به نقش آفرینی پرداخته‌اند.

در فیلم «کارما» که با همکاری سازمان انتقال خون ایران ساخته شده، سهیل سلیمانی به عنوان تهیه‌کننده و مدیریت تولید آن نیز بر عهده سینا علیمحمدی بوده است.