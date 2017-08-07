تدوین بانک اطلاعاتی روزنامه نگاران بهترین هدیه روز خبرنگار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها ـ زینب شریفی*: شهروندان، روابط عمومی ها، مسئولان خوزستانی و خود خبرنگاران تا چه اندازه خبرنگاران استان را می شناسند؟ آیا جامعه جز نام خبرنگاران که گاهی پای اثر می آید، اطلاعات دیگری در مورد فعالان مطبوعاتی دارد؟ مخاطبان و به طور کلی جامعه با خبرنگارانی که ۲۴ ساعت شبانه روز در جلسات مختلف، همایش ها، برنامه ها، نمایشگاه ها و بازدیدهای مختلف مسئولان کشوری در شرایط جوی متنوع به ویژه گرما و گرد و غبار پا به پای دیگران زحمت می کشند، آشنا هستند؟ افرادی که پایان جلسات و بازدیدها برای آنها به معنی شروع کار است. پیاده کردن سخنان مسئولان و مردم، تنظیم، تایپ و ارسال آنها گاهی ساعت ها طول می کشد.

البته در این جا منظور از شناخت خبرنگاران، شناخت در سطح عمومی و دانستن سابقه کلی در مورد فرد مورد نظر نیست. منظور شناخت خبرنگاران به صورت علمی، مدون و ماندگار است به طوری که هر مخاطبی یا فردی که بخواهد وارد عرصه روزنامه نگاری شود، مرجعی داشته باشد تا بتواند خبرنگاران استان خود را بشناسد و یا روابط عمومی هر ارگانی که بخواهد با سابقه و روزمه خبرنگار مورد نظر خود آشنا شود، بداند که از کجا اطلاعات مربوط به آن خبرنگار را به دست آورد. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به خبرنگاران پیشکسوت در استان خوزستان را از کجا می توان پیدا کرد؟

چه کسی نویسنده نویسنده ها می شود؟ چه کسی زندگی خود خبرنگاران را می نویسد؟ نوشتن در مورد عرصه مطبوعاتی و روزنامه نگاری خوزستان خالی مانده و خلا آن مدتهاست که توسط پژوهشگران رشته ارتباطات اجتماعی و افرادی که نیاز به تاریخچه ای از خبرنگاران استان خوزستان دارند، حس می شود.

جستجوهای موسسه پژوهشی ایپکا که با هدف تمرکز بر آموزش و پژوهش در رسانه های خوزستان راه اندازی شده، برای یافتن پیشینه ای از خبرنگاران خوزستانی پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به ویژه دهه ۶۰ و ۷۰ بی نتیجه مانده است. هر چند جستجو برای یافتن تاریخچه ای از فعالیت مطبوعات خوزستان هم بی نتیجه مانده و جز یک پایان نامه مربوط به سال ۷۷ و چند مورد اطلاعات پراکنده، کتاب یا مقاله مورد توجهی در زمینه تاریخ مطبوعات خوزستان پیدا نشد.

جدا از مطبوعات که گاهی بوده اند و گاهی نبوده اند، خبرگزاری های رسمی مدت چهار دهه است که در حال فعالیت هستند. به طور مثال خبرنگاران خبرگزاری ایرنا در دهه ۶۰ چه کسانی بوده اند؟ الان در چه شرایطی هستند؟ خبرگزاری ایسنا از زمان راه اندازی تاکنون در خوزستان، خبرنگارانی را در استخدام خود دارد، اطلاعات مربوط به این افراد کجا ثبت شده است؟ هفته نامه هایی که بعد از دفاع مقدس مجوز گرفتند و هم اکنون تبدیل به روزنامه شده اند، خبرنگاران بسیاری را پرورش داده اند. این خبرنگاران چه کسانی بودند و الان به چه کاری مشغولند؟ آیا ارتقا پیدا کرده اند و سردبیر و مدیرمسئول شده اند؟ آیا در سطح ملی و سراسری در حال قلم زدن هستند؟ یا حرفه خبرنگاری را کنار گذاشتند؟ صد البته که تحول نیروی انسانی در جامعه رسانه ای خوزستان با فراز و نشیب های مطبوعات محلی ارتباط مستقیم دارد. اما به هر حال هستند کسانی که عاشقانه در عرصه روزنامه نگاری ماندگار شده اند و خبرنگاری را به شغل اصلی خود تبدیل کرده اند.

ضروری است که یک بانک اطلاعاتی جامع از بیوگرافی، سابقه شغلی و آثار روزنامه نگاران تهیه شود تا نسل های بعدی خبرنگاران به راحتی بتوانند اطلاعات مربوط به گذشته همکاران، روزنامه ها و سایت ها را به دست آورند و از تجربیات نسل قبلی بهره مند شود. در واقع بهترین هدیه معنوی به مناسبت روز خبرنگار آغاز طرح راه اندازی بانک اطلاعاتی خبرنگاران محلی است.

* مدرس روزنامه نگاری