به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون رورش فکری کودکان و نوجوانان سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده‌ مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «میزان تولید و تنوع اسباب‌بازی در ایران در مقابل هجمه اسباب‌بازی‌های متنوع خارجی ناتوان عمل کرده است. به همین دلیل نه تنها اسباب‌بازی‌های ایرانی نتوانسته‌اند نظر مخاطبان را به خود جلب کنند، بلکه از سویی موضوع کافی نبودن قوانین، سبب واردات روزافزون و قاچاق این نوع کالا شده است.»

وی ادامه داد: «در آیین‌نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان مصوب سال ١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شکل گرفت، هدف بهره‌گیری از ارزش‌ها، باورها، عرف و آداب و رسوم در ساخت اسباب‌بازی عنوان شد. برحسب همین آیین‌نامه شورا اقدام‌های موثری در راستای تهیه اسباب‌بازی‌های بومی و لوازم‌التحریر با الگوها و نمادهای ایرانی و اسلامی انجام داد. با این حال این تلاش‌ها در مقابل حجم تولید و تنوع اسباب‌بازی‌ها و مقابله آن‌ها با هجمه اسباب‌بازی‌های متنوع خارجی موفق عمل نکرده است و قاچاق اسباب‌بازی ادامه دارد.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو به آسیب‌های موجود اشاره داشت: «پیام و موضوع انتقال پیام در تولید اسباب‌بازی‌ها بسیار حایز اهمیت است، بنابراین یک مدیر و یک تولید کننده باید بداند پیام‌ اسباب‌بازی چیست و قرار است با چه هدفی تولید و دنبال شود. در همین راستا اثرگذاری مثبت اسباب‌بازی‌ها بر آینده فکری کودکان نیازمند یک ایده‌ی قوی است. این ایده باید بر اساس فرهنگ جامعه و پیشینه فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی و باستانی کشور ایران تعریف شود.»

نماینده مردم تهران ادامه داد: «با توجه به جمعیت بالای کودکان و نوجوانان باید ساخت اسباب‌بازی‌های جذاب که کودک را از طفولیت تا نوجوانی همراهی کند، در دستور کار قرار گیرد. اسباب‌بازی‌هایی که بتوانند حس مسئولیت‌پذیری کودک، عواطف، آینده‌نگری و... را در مخاطب ارتقا دهند.»

وی موضوع و انتقال پیام در تولید اسباب‌بازی‌ها را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: این نکته باید مورد توجه واقع شود که پیام‌ اسباب‌بازی‌ها چیست و با چه هدفی تولید و دنبال می‌شوند.

ذوالقدر رویکرد حمایتی و افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی را یکی از راه‌کارهای مواجهه با این مشکل خواند: «موضوع تولید اسباب‌بازی و عروسک در کشور بسیار محدود است و سبب شده تا تولیدات در حد صنایع دستی باقی بمانند. چنین اتفاقی از نظر هزینه و تولید مقرون به صرفه نیست بنابراین با توجه به تولیدات متنوع و رنگارنگ اسباب‌بازی در دنیا لازم است رویکردی حمایتی را در نظر بگیریم و با افزایش تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی راه را برای تولیدات داخلی هموارتر کنیم. فراموش نکنیم که در این راه سطح کیفی تولیدات باید مورد توجه قرار گیرد؛ در این شرایط است که اسباب‌بازی داخلی به عنوان جایگزینی مطلوب برای اسباب‌بازی خارجی تلقی خواهند شد.»

وی تاکید کرد: «همان‌طور که گفته شد عدم تنوع در اسباب‌بازی‌های داخلی بازار مخاطب را به سمت دیگری سوق داده است. با این حال نظام عرضه نیز در این مسیر قابل توجه است. عرضه‌ی محصولات بسیار محدود است و نظام بازار اقتصادی برای تداوم، نیازمند عرضه و تقاضا است به نحوی که در نقطه‌ی تعادلی خود که به زعم بازار نقطه مطلوب است قرار گیرد. توجه کنیم که مهم‌ترین خلاء نبود نگرش نسبت به بازار تقاضا و عدم آشنایی با نیازها و خواست متفاضیان است.»

این نماینده در زمینه‌ی قانون‌گذاری‌های مجلس در حوزه‌ی یارانه‌ها گفت: «رویکرد مجلس بیشتر در حوزه وضع قوانین است و همچنین استخراج آن در قانون با ژرف‌نگری بر بهبود فضای کسب و کار و قانون‌گذاری همراه است. در دیگر سو می‌توان به تسهیل و تسریع در قانون اشاره کرد بنابراین ایجاد راهکارهای زیربنایی که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود در این حوزه موثر است. به طور مثال زمانی عروسک‌های سارا و دارا ساخته شد که جایگزین برخی الگوهای وارداتی باشد و مواردی از این دست رخ داده است اما به نظر می‌آید که می‌توان در این زمینه، تولیدات داخلی را بیشتر تقویت کرد.»

سومین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۴ مرداد آغاز به کار خواهد کرد.