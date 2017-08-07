محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه فوق‌العاده صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: در این جلسه به بررسی جزئیات طرح «مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا» پرداختیم.

وی با اشاره به تصویب کلیات این طرح در نشست فوق‌العاده شنبه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، به صورت جزء به جزء در حال بررسی ۲۷ ماده این طرح و پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان هستیم.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حجم پیشنهادات نمایندگان کم نیست و فردا عصر هم باید بر روی این پیشنهادات کار کنیم، لذا تلاش می‌کنیم که در صورت پایان یافتن بررسی جزئیات، گزارش طرح را چهارشنبه صبح به صحن مجلس ارائه دهیم.

جمالی نوبندگانی درباره مهمترین بخش‌های این طرح با توجه به مباحث جدید پیش آمده، گفت: الزام دولت برای کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع برای تقویت توان موشکی کشور، احصاء حامیان تروریستی آمریکا در منطقه و داخل ایران توسط سیستم نظامی و قضایی کشور و نیز افرادی که با CIA و حتی شرکت‌های خصوصی آمریکا در این رابطه مرتبط هستند، از جمله بخش‌های این طرح است.

وی افزود: همچنین حمایت حقوقی از ایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور به نحوی از اقدامات تروریستی آمریکا آسیب دیده‌اند و هماهنگی‌های جدید میان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی و گزارش‌دهی منظم به کمیسیون امنیت ملی مجلس، از دیگر موارد تحت بررسی در این طرح است.