تصویب سند راهبردی«جبهه مردمی»/مطالبات رهبری دربرنامه وزرا رصد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی یکشنبه ۱۵ مرداد به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان تشکیل شد و موضوعات مختلفی مورد بررسی وتصمیم گیری قرار گرفت.

لطف الله فروزنده درباره جزئیات جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی به سخنان اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ سه اولویت را برای کشور مورد تاکید قرار دادند و از دولت خواستند به آنها توجه کند، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، تعامل سازنده با جهان و ترسیم ظرفیت و توانمندی نظام جمهوری اسلامی و نیز استکبارستیزی و مبارزه جدی با ظلم و زیاده خواهی های قدرت های جهانی که امروز مظهر آن آمریکا و رژیم صهیونیستی است از مهمترین مطالبات معظم له بود.

عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی بر همین اساس ادامه داد:‌ شورای مرکزی جبهه مردمی با تمام توان این اولویت‌ها را تبیین کرده و از دولت و دستگاه‌ها آن را مطالبه خواهد کرد و برای تحقق آنها تمام ظرفیت و امکانات خود را به کار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: ما در این مسیر به دولت برای تحقق آن ها کمک خواهیم کرد و انتظار داریم که دولت نیز برنامه عملی خود را برای تحقق آنها مشخص و به اطلاع مردم برساند.

فروزنده در ادامه تصریح کرد: ما از مجلس شورای اسلامی هم می‌خواهیم به عنوان نماینده مردم این اولویت ها را مدنظرقرارداده و در برنامه وزرای پیشنهادی آن را رصد و پیگیری کند.

وی اظهار داشت: جبهه مردمی معتقد است مسئولان به ویژه دولتمردان باید از موضع قاطع و قوی و عزتمند پاسخ آمریکای جهانخوار را بدهند و چهره عهدشکن و زیاده‌خواه آمریکا را به جهانیان بشناسانند وحقوق حقه مردم را با جدیت پیگیری کنند لذا دولتمردان باید با اتکا به توانمندی‌های داخلی نسبت به پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.

فروزنده با اشاره به بخش دیگری از تصمیمات این جلسه خاطرنشان کرد: جبهه مردمی به زودی سند راهبردی خود را که به تصویب شورای مرکزی رسیده و شامل راهبردها و برنامه های عملیاتی است ابلاغ خواهد کرد و فعالیت خود رابر اساس رویکردهای جدید برآمده از تجربه گذشته و تحلیل درست از فرصت‌ها و تهدیدهای محیط شروع می‌کند.

عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی متذکر شد: همچنین در این جلسه ساختار جدیدجبهه مردمی که با آسیب شناسی تشکیلات گذشته جبهه تنظیم شده است مورد بحث قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد، از این رو ماموریت اصلی جبهه ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، ‌ مطالبه خواسته به حق مردم، انسجام و وحدت نیروهای انقلابی و ارائه خدمات اجتماعی است که تشکیلات لازم با توجه به ماموریت‌های فوق طراحی و تدوین شده است.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جبهه مردمی از زحمات و تلاش و مجاهدت نیروهای جبهه مقاومت ‌ اسلامی سلامی تقدیر کرده و تاکید می‌کند که عامل پیروزی ونصرت الهی، وحدت، انسجام و مجاهدت رزمندگان جبهه مقاومت بوده است که باید این وحدت و مجاهدت حفظ شود تا زمینه نصرت الهی بیش از گذشته فراهم شود.