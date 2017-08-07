سیاوش طهمورث به سریال «برنا» پیوست/ بازی در نقش سرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش طهمورث که از پیشکسوتان بازیگری عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون است به جمع بازیگران سریال «برنا» به کارگردانی عباس رنجبر پیوسته است تا در نقش سرهنگ معتمدی بازی کند.

تصویربرداری سریال «برنا» که به تهیه کنندگی پریوش کاشانی برای گروه اجتماعی شبکه سه سیما در حال تولید است به نیمه رسیده است.

پیش از این نیز بازیگرانی چون فریده سپاه منصور، آشا محرابی، محمودرضا قدیریان، جمشید جهانزاده، مرضیه صدرایی، فریده دریامج، نیلوفر پارسا و ایمان صفا به ایفای نقش در سریال «برنا» پرداخته بودند و با اضافه شدن سیاوش طهمورث به این جمع، ضبط این سریال در لوکیشن اطراف خانه هنرمندان ادامه دارد.

تصویبرداری این مجموعه علاوه بر تهران، در استان های مازندران، گیلان، گلستان، همدان، لرستان، زنجان، اردبیل، مرکزی و هرمزگان انجام می شود و تمامی لوکیشن ها نیز تاکنون انتخاب شده اند.

این فیلم مضمونی اجتماعی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: قصه آدم شدن و آدم ماندن... جوانی جویای کار راهی سفری پر ماجرا می شود. ابتدای راه خام است و سری پرغرور دارد اما ذره ذره در سرزمین پهناور ایران جستجو می کند. گاهی به کسوت یک ماهیگیر در می آید در حاشیه خزر، گاه آهنگری پیشه می کند در شهری کوچک، گاه درودگر می شود و گاه کشاورز. وی در روند این سفر طولانی درگیر ماجراهای دیدنی می شود..

سایر عوامل سریال «برنا» عبارتند از نویسنده و کارگردان: عباس رنجبر، تهیه کننده پریوش کاشانی، مدیر تصویر برداری: حسن سلطانی، برنامه ریز: یوسف روحانی، دستیار اول کارگردان: امین رنجبر، مدیر تولید: مسعود بانی خیر، طراح گریم: مسعود رئیس الساداتی، طراح صحنه: سعید همدانی، طراح لباس: مهناز خیرخواه، دستیار اول تصویربردار: محمد سقر، عکاس: عباس قاسمی، جلوه های ویژه بصری: علی خلیلی، گروه نویسندگان: علی احسانی، رضا حسن زاده و فهیمه حکمت اندیش، مجری طرح: موسسه هنری صدف فیلم، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای: علیرضا صفری.