هنر یکی از عوامل ترویج فرهنگ صلح و دوستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای گروه تئاتر آینا که موفق به کسب جایزه بهترین نمایش فستیوال بین المللی کستنبورگ بانیالوکا شده بودند، با محمود حیدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین دیدار کردند.

حیدری در این دیدار ضمن تبریک به اعضای گروه آینه بابت اجرای موفق و کسب لوح زرین فستیوال گفت: جمهوری اسلامی در این منطقه مانند تمام نقاط جهان همواره مروج صلح بوده است و فرهنگ صلح و دوستی و زندگی مسالمت آمیز را به خصوص در کشوری مثل بوسنی و هرزگوین که اقوام مختلف در آن زندگی می کنند، ترویج داده است.

وی در ادامه افزود: یکی از عوامل ترویج فرهنگ صلح، دوستی استفاده از هنر است و زبان هنر، زبان مشترک میان انسان هاست که تئاتر نمونه ای از آن هست.

سفیر کشورمان در ادامه به حضور فعال بانوان کشورمان در عرصه هنر اشاره نمود و گفت: این برنامه ها به مردم بوسنی و هرزگوین و مردم جهان نشان می دهد که اسلامی که جمهوری اسلامی مروج و مبلغ آن هست، کاملا متفاوت با آن چیزی می باشد که برخی گروه های تکفیری و افراطی به نام اسلام تبلیغ می کنند. در باور آنها، هنر و انسانیت جایی ندارد.

حیدری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای گروه تئاتر آینا، از تمام کسانی که برای حضور این گروه در فستیوال بین المللی تئاتر دانشگاهیان جهان در بانیالوکا تلاش کرده بودند از جمله فعالان عرصه تئاتر در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، قدردانی نمود.