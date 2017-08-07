رسانه تاثیر بسزایی در نمایش قدرت و بازدارندگی دفاعی کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش و رسالت اصحاب رسانه در حوزه اقتدار دفاعی کشور و افشای تروریسم رسانهای دانست و بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: تاریخ انقلاب اسلامی گواهی میدهد هوشمندی و ژرفاندیشی ملت ایران برابر راهبردها و نقشههای شیطانی نظام سلطه و استکبار و مقابله مؤثر و موفق با آن طی چهار دهه اخیر، بخش اعظم خود را مرهون همت و هنرمندی اصحاب رسانه، به ویژه خبرنگاران فهیم و رسالت آشنا، میداند که با اقتدا به مسئولیتهای خطیر حرفهای و آگاهی از وظایف شرعی، انقلابی و ملی تصویر واقعی و فاخری از ایران و ایرانی به جهانیان عرضه کردهاند.
هفدهم مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار شجاع و فداکار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش و رسالت اصحاب رسانه و کارنامه درخشان خبرنگاران متعهد در عرصه آگاهیبخشی ملی و نمایش اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است.
خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاعرسانی در ایران اسلامی، صرف نظر از گرایشهای سیاسی و جناحی در میدانها و آزمونهای بزرگ صیانت از منافع و مصالح ملی و آرمانها و ارزشهای انقلاب و نظام با اندیشه و اخلاق حرفهای و ایفای نقشهای مسئولانه و صادقانه به خوبی توانستهاند انتظارات فراروی خود را پاسخ داده و مزیتها، شایستگیها و ویژگیهای منحصر بهفرد ایرانیان را به جامعه جهانی معرفی کنند.
نقشآفرینیهای ماندگار و تأثیرگذار اصحاب رسانه در نمایش قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی کشور از نقاط عطف و عظمت اقدام و عملکرد حرفهای اصحاب رسانه است که مجاهدت و سختکوشی خبرنگاران و تصویربرداران دفاعی امنیتی رسانهها در پوشش خبری و انعکاس هوشمندانه و افتخارآمیز دستاوردهای "صنعت دفاعی کشور" که تبلور آن در رزمایشهای اقتدارآفرین نیروهای مسلح معنادار و منجر به تجلی غرور ملی ایرانیان و مایه هراس و ناامیدی جبهه دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی شده است بسیار الهامبخش و نشانه درک عمیق و راهبردی آنان از الزامات و مقتضیات پیشروی جامعه رسانهای این سرزمین دارد.
روابط عمومی وزارت دفاع با تبریک هفدهم مردادماه روز خبرنگار به آحاد فعالان رسانهای کشور و تجلیل و تکریم یاد و خاطره شهیدان عرصه خبر و رسانه به ویژه شهید محمود صارمی و خبرنگاران حوزه دفاعی رسانهها و تأکید بر ضرورت جهاد رسانهای در پرده برداشتن از سناریوها و ترفندهای پیچیده امپریالیسم رسانهای و ابرسرمایهداری غرب صهیونیستی در عرصه ایرانهراسی و تضعیف بنیانهای وحدت ملی و اقتدار امت اسلامی اعلام میدارد: بیتردید جامعه رسانهای میهن اسلامی بهمثابه خط مقدم رویارویی با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان انقلاب و نظام و افشای تروریسم رسانهای، با دمیدن روح بالندگی و اعتماد به نفس به آحاد مختلف جامعه به ویژه نسل جوان، به مدد هوشمندی ذاتی و حرفهای خود از پرداختن به مسائلی که میتواند دستاویز دشمن برای آسیبرسانی به وحدت، امنیت و منافع ملی قرار گیرد، پرهیز کرده و تمامی همت و ظرفیتهای خود را برای اعتلای کشور و تضمین پیش روندگی انقلاب و پیشبرد اهداف و آرمان های بلند ملت ایران به کار خواهد گرفت.
