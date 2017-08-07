تلاش ترکیه برای صادرات به قطر از مسیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنادولو، زیبک‌چی در مصاحبه‌ای اختصاصی به خبرگزاری آنادولو گفت: ما در مورد مسیرهای زمینی دیگر برای تجارت با قطر فکر می‌کنیم اما ساده‌ترین راه عبور از داخل ایران است.

او گفت: ما می‌خواهیم تمام نیازهای قطر را تامین کنیم. ما می‌خواهیم محصولات خود شامل مواد پاک‌کننده، نیازهای روزمره، ... و پارچه را در قطر بفروشیم.

زیبک‌چی با اشاره به این که تجارت بین قطر و ترکیه در جون و جولای افزایش یافته اضافه کرد: ما باید این افزایش تبادلات تجاری را دائمی کنیم.

در ماه جون۲۰۱۷ کل صادرات ترکیه به قطر ۵۲.۴ میلیون دلار شد در حالی‌که در ماه می ۲۰۱۷ این مقدار ۳۶.۲ میلیون دلار شده بود. واردات ترکیه از قطر در ماه می و جون به ترتیب ۱۹.۶ میلیون دلار و ۲۳.۷ میلیون دلار بود.

زیبک‌چی گفت که استفاده از هواپیماهای باری برای حمل محصولات قابل تداوم نیست.

او اضافه کرد: ما می‌خواهیم حمل‌ونقل خود را اقتصادی، پایدار و قابل اعتماد کنیم.

زیبک‌چی همچنین افزود: انتقال دریایی محصولات با کشتی در آینده حائز اهمیت خواهد شد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که ماهیانه حداقل ۴ کشتی تناژ بالا به قطر بروند اما مسیر زمینی برای حمل کالاهای انعطاف‌پذیر و کوچکتر، مناسب‌تر است.

در اوایل ماه جون چهار کشور عربی به رهبری عربستان سعودی روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر، به اتهام حمایت از تروریسم قطع کردند. قطر این اتهامات را بی اساس خواند و تحریم‌ها را ناقض قوانین بین‌المللی و ناعادلانه دانست.