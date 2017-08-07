معاون پارلمانی رئیس جمهور روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری عصر دوشنبه در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی که به همراه جمعی از دیپلمات های کشورمان در ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ مظلومانه در مزارشریف افغانستان به شهادت رسیدند، تاکید کرد: جانفشانی این عزیزان در راه انعکاس حقیقت و افشای ماهیت گروههای تروریست و افراطی و تامین منافع ملی ایران در سخت ترین شرایط، هرگز از یادها نخواهد رفت.



وی افزود: تلاش شبانه روزی خبرنگاران متعهد در رسانه های مختلف برای اطلاع رسانی سریع و صحیح، ضمن آگاهی بخشی به جامعه، آزادی بیان و اندیشه را در کشور نهادینه و فرهنگ اصیل ایرانی – اسلامی را تقویت می کند.



معاون پارلمانی رئیس جمهور با قدردانی از زحمات همه خبرنگاران در حوزه های مختلف بویژه خبرنگارانی که خدمات دولت خدمتگزار را بصورت شبانه روزی پوشش می دهند، فرار رسیدن روز خبرنگار را به آنان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با حل مسائل و مشکلات این عزیزان، فعالیت های رسانه ای و اطلاع رسانی در کشور روز به روز از نظر کمی و کیفی ارتقاء بیابد.



امیری همچنین یاد همه خبرنگاران شهید از جمله خبرنگارانی که در دفاع مقدس، مبارزه با تروریسم و گروههای افراطی و همچنین خبرنگارانی که در راه انجام وظیفه و در حوادث مختلف جان خود را از دست داده اند، گرامی داشت.