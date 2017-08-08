ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار پیش روی استقلال و تراکتورسازی اظهار داشت: هر دو تیم کار مشکلی در این بازی دارند چرا که تحت تاثیر نتایج دو هفته ابتدایی خود در لیگ هستند و این موضوع فشار روانی زیادی بر آنها وارد می‌کند.

وی افزود: تراکتورسای هیچ امتیازی از دو هفته اول نگرفته و استقلال که یک امتیاز گرفته، هنوز هیچ گلی نزده است و این موضوع هر دو تیم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به اعتقاد من این باعث می‌شود که هر دو تیم نتوانند با فراغ بال خواسته های مربیان خود را در زمین پیاده کرده و همه توانایی های شان را نشان دهند.

هافبک پیشین تیم استقلال بیان داشت: زدن یک گل استقلال را از این شرایط خلاص می کند و فشار روحی را از روی این تیم بر می‌دارد. اگر آبی پوشان در این بازی زود به گل برسند می‌شود انتظار یک پیروزی خوب را برای این تیم کشید.

اصغرخانی بیان داشت: این بازی در واقع جنگ خطوط میانی دو تیم است و نبرد اصلی را هافبک‌ها باید با هم داشته باشند. هافبک‌های هر دو تیم نقطه قوت تیم شان محسوب می‌شوند و خط میانی هر یک از دو تیم اگر جنگ‌های میانه میدان را ببرد، کار آن تیم برای پیروزی راحت تر می شود.

پیشکسوت تبریزی تیم استقلال تصریح کرد: استحقاق هر دو تیم استقلال و تراکتورسازی این است که در مکان‌های بالای جدول قرار داشته باشند و به شخصه امیدوارم هر دو تیم بتوانند هرچه زودتر مشکلات خود را پشت سر گذاشته و به جایگاه واقعی شان در جدول برسنند.

وی که مربی بسیاری از آبی پوشان در تیم‌های پایه این باشگاه بوده است اظهار داشت: منصوریان اگر هرکاری برای استقلال نکرده باشد، به جوانان زیادی اعتماد کرده و این باعث می شود تا آینده این تیم بابت داشتن بازیکنان جوان و قابل اتکا تامین باشد. خیلی خوشحالم از این که می‌بینم زحمات ما در سالهای گذشته در آکادمی استقلال بی‌تاثیر نبوده و تعداد قابل ملاحظه ای از محصولات آکادمی ما در تیم بزرگسالان بازی می‌کنند.