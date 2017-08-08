خبرنگاران تولید کنندگان قدرت نرم نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، ضمن تجلیل و بزرگداشت رسالت اهل قلم از خبرنگاران به عنوان تولیدکنندگان قدرت نرم نظاماسلامی تشکر و قدردانی کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ن والقلم و مایسطرون

نقش تعیین کننده شبکه اطلاع رسانی کشور در شکل گیری امنیت ملی پایدار و کم نظیر درجمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش‌های صادقانه اصحاب قلم وخبرنگاران سخت کوشی است که با آگاهی بخشی و روشنگری درجامعه تولید کنندگان قدرت نرم نظام اسلامی در محیط پرآشوب کنونی منطقه هستند.

با گرامیداشت شهدای والامقام جبهه اطلاع رسانی و آگاه سازی ، هفدهم مردادماه روز خبرنگاررا به همه فعالان پرتلاش این عرصه تبریک می گویم و از همراهی و تعامل سازنده خبرنگاران در تولید و انعکاس دقیق اخبار و گزارش هایی که مقوم امنیت ملی و ترسیم کننده دستاوردهای نظام است و تقویت و استحکام ساخت درونی نظام را به ارمغان می‌آورد، تشکر و قدردانی می کنم.

امید است با هوشیاری، بصیرت، تیزبینی و تلاش بیش از پیش خبرنگاران که دیدبانان امین جامعه هستند شاهد توسعه روز افزون زمینه های دستیابی به اهداف و منافع ملی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهتگی و اجتماعی باشیم.

علی شمخانی