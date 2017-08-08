تشکیل کارگروه مشترک کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با تأکید بر متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم گفت: افزایش نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد کشور شده و حتی عملکرد بانک‌ها را نیز با چالش روبرو کرده است.

وی درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی گفت: در این نشست موضوعات مهم سیستم بانکی کشور با اولویت کاهش نرخ سود سپرده بانکی بررسی شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه تأکید شد که کاهش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم می‌تواند آثار مهمی بر روی نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور داشته باشد.

پورابراهیمی داورانی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانکی افزود: در این جلسه همچنین عوامل افزایش نرخ سود سپرده بانکی و راهکارهای کاهش این نرخ بررسی شد و بانک‌های مختلف گزارش‌های خود را در خصوص عملکرد ارائه دادند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش جامع بانک سپه در این نشست افزود: مسئولان سندیکاهای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و همچنین نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گزارشی از اقدامات خود را در حوزه نظام بانکی با محوریت تعیین نرخ سود بانکی به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه و اعضای این کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه تقریبا یک کاوش و آسیب شناسی از واقعیت‌های موجود در نظام بانکی ارائه شد و مقرر شد کارگروهی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سندیکاهای بانک‌های دولتی و خصوصی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و گزارش جامعی را در رابطه با راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی آماده و در جلسه بعدی ارائه کنند.

پورابراهیمی ادامه داد:‌ تلاش می‌شود یک برنامه زمان‌بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته است و حتی عملکرد خود بانک‌ها را با چالش روبرو کرده است.

پورابراهیمی داورانی افزود: در صورت توافق جامع بین اعضای کمیسیون اقتصادی، مسئولان وزارت اقتصاد و مدیران نظام بانکی در آینده به نوعی نظارت‌ها خود کنترلی محسوب می‌شود و دیگر اجازه داده نمی‌شود که بازار غیرمتشکل پولی منابع مالی را جذب کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: می‌توان عنوان کرد وقتی سفره بازار غیرمتشکل پولی در کشور جمع شود امکان بالا رفتن نرخ سود بانکی در کشور غیرممکن می‌شود.