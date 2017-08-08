زندگی یک نویسنده در دهه ۳۰ سوژه انیمیشن «گذشته» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی پیرامون موضوع انیمیشن «گذشته» گفت: بخشی از فرهنگ ادبی معاصر ایران، متاثر از ادبیات پیشروی دهههای ۳۰ و ۴۰ شمسی است که اتفاقا مورد سرکوب و سانسور قرار میگرفت. انیمیشن کوتاه «گذشته» داستان نویسندهای در این بازه زمانی است که به دلیل هراس و ارعاب ناشی از این تهدیدات، قادر به نوشتن نیست اما سرانجام بر ترس خود فائق آمده و نوشتن را از سر میگیرد.
محمدی ادامه داد: ۹ دکور در این کار وجود دارد؛ ۲ خیابان اصلی و ۲ کوچه فرعی از تهران بین دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی به تصویر کشیده میشود، همچنین سه فضای سورئال شامل «جزیرههای معلق»، «پلههای مارپیچ» و «بیرون از اتاق نویسنده» در فیلمنامه وجود داشت که برای ضبط این سه فضا نیاز به دکور بود، لذا ساخت این دکورها همزمان با فیلمبرداری ادامه دارد.
به گفته محمدی، مدت زمان انیمیشن «گذشته» ۷ دقیقه است و مخاطب آن جوانان و بزرگسالان هستند. این انیمیشن بیکلام است و با تکنیک استاپموشن ساخته میشود.
وی با اشاره به روند تولید این انیمیشن توضیح داد: طبق برنامهریزی انجام شده و با توجه به پیشرفت پروژه، تلاش داریم تا اسفندماه ۹۶ تصویربرداری، جلوههای بصری و کامپوزیت انیمیشن «گذشته» به پایان رسیده و فیلم اوایل بهار ۹۷ آماده نمایش شود.
عوامل تولید انیمیشن «گذشته» عبارتند از طرح، کارگردان، انیماتور و تهیهکننده: حمید محمدی، نویسنده: علی حضرتپور، مشاور کارگردان: مهدی خرمیان، تصویربردار: محمدرضا خوشحالسرمست، طراح کارکتر و کانسپت: محمد خانزاد، ساخت عروسک: مریم زینلزادگان، جلوههای بصری و کامپوزیت: مهدی شرکتمعصوم، دستیاران جلوههای بصری: بنیامین براتی، علی محبیکیا، ساخت دکور: حمید محمدی، زهرا طالبلو، مریم زینلزادگان، استوریبورد: مریم زینلی، ساخت آرماتور: بیژن خوشخرام، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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