به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه امروز در نشست گرامیداشت روز خبرنگار در هتل بزرگ تهران اظهار کرد: رییس جمهور در مراسم مهمی چون تنفیذ به دسترسی آزاد اطلاعات اشاره کردند و امیدواریم این امر محقق شود و این مژده ای به خبرنگاران است چون کارشان آسان تر می شود.

وی افزود: دانستن و درجریان امور قرار گرفتن حق مردم است و این حق مردم تاویل و تفسیر هم ندارد. هرچند افشای اطلاعات نظامی به مصلحت نیست اما باقی موارد اطلاع رسانی باید به طور کامل انجام شود و و واسطه این قول رییس جمهور خبرنگاران هستند تا اطلاعات به دست مردم برسد.

میرسلیم با اشاره به سخنان روحانی درمورد ریشه کنی فقر و فساد گفت: این موضوعات از اولویت هایی هستند که در بیانات رهبری بر آن تاکید شده و رییس جمهور نیز آن را حق مردم می داند.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه ادامه داد: ان شاالله قول و قرار روحانی بتواند ایفا شود چون وفای به این قول به اداره امور کشور کمک می کند.

میرسلیم با ییان اینکه این اطلاعات امانتی گرانبها در دست خبرنگاران است، گفت: اگر نیمی از حقیقت گفته شود و یا انحراف از درک ایجاد شود خیانت در امانت است و خبرنگار می تواند حق مطلب و سخن را در متن جلوه گر کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی مواقع با خبرنگاران خوب برخورد نمی شود ولی مبادا این برخورد بر پیام منتقل شده توسط آن ها اثر بگذارد، اظهار داشت: نباید مناسباتی غیر مناسبات محتوایی بین خبرنگار و مسئولان باشد و استفاده از جذابیت مادی توهین به شان خبرنگاری است.

اگر بخواهیم به قول رییس جمهور درمورد دسترسی آزاد به اطلاعات عمل شود باید دامن خبرنگاری از برخی مسائل مادی منزه شود، اظهار کرد: اگر کمک از سوی جامعه خبرنگاری صورت نگیرد این حق اخقاق نمی شود و خود را برای تحول در ۴‌سال آتی هماهنگ کنید.



