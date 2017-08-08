حضور فعال ۸۰۰ کتاب فروشی در طرح تابستانه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفت وگو با موضوع طرح تابستانه کتاب؛ فرصتی برای مطالعه، با حضور سید کاظم حافظیان رضوی عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و در ارتباط تلفنی با رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

سید کاظم حافظیان رضوی در ابتدای این برنامه در خصوص طرح تابستانه کتاب توضیح داد و گفت: این طرح مرتبط است با تخفیفی که کتاب فروشی ها به خریداران می دهند. در این طرح بیش از ۸۰۰ کتاب فروش عضو هستند و برای خریداران کتاب در کتاب های عمومی حدود ۲۰ درصد و برای کتاب های کودک ۲۵ درصد تخفیف قائل می شوند. البته این تخفیف ها تا سقف ۱۰۰ هزار تومان خرید است.

وی به شعار طرح تابستانه کتاب اشاره کرد و گفت: شعار این طرح «اینچنین دوست کتاب است از او دست مدار» است. این شعار زیبا است ولی مهم این است که جامعه از این طرح ها استقبال کند و به سوی کتاب بیاید و کتاب خریداری کند.

عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ادامه داد: کتاب را می توان در کتابخانه ها نیز مطالعه کرد، کتابخانه ها برای استفاده عموم دایر شده اند تا بتوانند کتاب های خوب را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند و از طرف دیگر هم مراجعه کنندگان و کتابخانه ها در یک تعامل دو طرفه به تشویق خواندن هم بپردازند.

در ادامه برنامه رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس گفت: اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ افتاده بیشتر به این جهت است تا مردم با کتاب آشتی کنند. زمانی حمایت از ناشران بود و به آنها یارانه می دادند و حالا وزارت ارشاد از خوانندگان کتاب به عنوان آخرین حلقه چرخه تولید کتاب، حمایت می کند.

وی مشکل را در نبود کتاب خوب دانست و گفت: شیوه ها و طرح های مختلفی که تا به حال برای آشتی دادن مردم با کتاب انجام شده است، متاسفانه خروجی بزرگی نداشته است و احتمالا مشکل از ابتدای فرآیند تولید کتاب است یعنی کتاب خوب که به درد مردم بخورد توسط نویسندگان تالیف نمی شود، توسط ناشران انتشار پیدا نمی کند و توسط کتاب فروشان فروخته نمی شود.

مدیر انتشارات هزاره ققنوس به مدت اجرای طرح تابستانه کتاب اشاره کرد و گفت: این طرح ۲۵ روزه است و مردم می توانند کتاب هایی که مدنظر دارند را تهیه کنند.

وی در پایان گفت: این اتفاق در سال گذشته نیز اجرا شد اما بیشتر افراد کتابخوان از آن استقبال کردند ولی باید تلاش خود را کنیم تا همه مردم را به کتابخوانی تشویق کنیم. بهتر است دولت این حمایت ها را از کتاب و کتابخوانی انجام دهد تا مردم و ناشران، نتیجه بهتری را شاهد باشند.